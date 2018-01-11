Банкам будут предоставлены субсидии из федерального бюджета, что позволит им выдавать гражданам кредиты по ставкам ниже рыночных. На эти цели выделяется 600 миллиардов рублей, сообщает Первый канал.

Принятое решение позволит родителям при рождении второго или третьего ребенка брать ипотеку на покупку жилья на первичном рынке под 6% годовых. Также на эту ставку можно рефинансировать действующий кредит.

Право на льготную ипотеку имеют семьи, в которых ребенок родится в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Это один из пунктов демографической инициативы президента, которая также включает в себя ежемесячные выплаты на первого ребенка и продление программы материнского капитала.