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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает сотрудничество с Россией и другими странами, передает РИА "Новости".

"Думаю, что лучше сотрудничать с Россией. Намного лучше, имея дело с Северной Кореей", — цитирует агентство слова республиканца, произнесенные на пресс-конференции с норвежским премьер-министром Эрной Сольберг.

При этом глава США признал, что российское руководство вряд ли одобряет его политику. "Я за огромную нефть, газ и все прочее, за большое количество энергии. Путину это не может нравиться. Я за самую сильную армию, которая когда-либо была. Путину это не может нравиться", — отметил президент Соединенных Штатов.

В заключение он подчеркнул, что работать с такими странами, как Россия, Индия и другими, — "это хорошо, а не плохо".