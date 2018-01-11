Фото: platinumpropertiesnyc.com

Пробки в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 11 января. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".

Наиболее затруднено движение на проспекте Ленина, где пробки образовались на участках от пересечения с улицей Северо-Западной до моста, в районе площади Октября и перекрестка с Молодежной улицей, а также на площади Победы и нескольких отрезках Павловского тракта. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.

Кроме этого, пробки наблюдаются на нескольких отрезках улиц Попова и Малахова, на улице Власихинской (на участке от перекрестка с Малахова до шоссе Ленточный бор), а также на улицах Кутузова, Аванесова, Георгиева и Советской Армии.

На карте отмечено, что в районе Канатного проезда по-прежнему перекрыто движение.