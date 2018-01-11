Фото: platinumpropertiesnyc.com
Пробки в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в четверг, 11 января. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".
Наиболее затруднено движение на проспекте Ленина, где пробки образовались на участках от пересечения с улицей Северо-Западной до моста, в районе площади Октября и перекрестка с Молодежной улицей, а также на площади Победы и нескольких отрезках Павловского тракта. Скорость движения авто здесь не превышает 7-10 километров в час.
Кроме этого, пробки наблюдаются на нескольких отрезках улиц Попова и Малахова, на улице Власихинской (на участке от перекрестка с Малахова до шоссе Ленточный бор), а также на улицах Кутузова, Аванесова, Георгиева и Советской Армии.
На карте отмечено, что в районе Канатного проезда по-прежнему перекрыто движение.
Комментарии
Сверхнизкая стоимость владения автомобиля, и вот закономерный результат - пробки.
По дорогам должен перемещаться общественный, экстренный, специальный транспорт и такси. Личный транспорт должен стать редким исключением. Тогда и город не будет стоять в пробках.
Вы бы написали в какое время нет пробок, чтобы свободно можно по Барнаулу проехать
11.01.2018 08:46
Vanadiy2014
+100500!!! Поддерживаю здравую идею!