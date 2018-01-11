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Дорожная полиция в ФРГ остановила транспортный конвой с американскими гаубицами M109, который следовал из Польши. В связи с многочисленными нарушениями ему отказали в дальнейшем следовании, пишет РИА "Новости" со ссылкой на полицию федеральной земли Саксония.

Подчеркивается, что экспедиторская компания должна была доставить шесть гаубиц в пункт назначения по заказу американской армии. Но под городом Баутцен конвой остановили полицейские.

В ходе проверки стало известно, что у компании не было ряда нужных для перевозки документов, кроме этого, она нарушила нормы транспортировки грузов подобного типа. Также водители полуприцепов, на которых находились гаубицы, не соблюдали режим сна и бодрствования.

Сейчас конвой поместили на спецстоянку. Он продолжит движение после соблюдения всех требований к перевозке данной категории грузов. Экспедиторской компании и водителям предстоит выплатить штраф, подчеркивается в сообщении.