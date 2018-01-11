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Польская комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году приняла выводы международного эксперта о том, что на борту воздушного судна произошел ряд взрывов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение комиссии.

Накануне, 10 января, в ходе пленарного заседания комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы был заслушан международный эксперт в области исследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор.

Он заявил, что левое крыло самолета "было разрушено в результате взрыва изнутри, существовало несколько источников взрыва". Кроме этого, Тейлор утверждает, что береза, которая стояла на пути Ту-154М, "не имела влияния на первичное разрушение крыла".

В сообщении сказано, что члены комиссии приняли данные выводы, которые "представляют собой одно из ключевых заключений технического отчета".

Агентство напоминает, что самолет Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, которые летели на траурные мероприятия в Катынь. В результате авиакатастрофы не выжил никто.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, который пошел на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию.