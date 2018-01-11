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Польская комиссия назвала основную версию крушения Ту-154 под Смоленском

, ИА "Амител"
В сообщении комиссии сказано, что левое крыло воздушного судна разрушилось в результате взрыва изнутри

Фото: uain.press

Польская комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году приняла выводы международного эксперта о том, что на борту воздушного судна произошел ряд взрывов. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сообщение комиссии.

Накануне, 10 января, в ходе пленарного заседания комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы был заслушан международный эксперт в области исследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор.

Он заявил, что левое крыло самолета "было разрушено в результате взрыва изнутри, существовало несколько источников взрыва". Кроме этого, Тейлор утверждает, что береза, которая стояла на пути Ту-154М, "не имела влияния на первичное разрушение крыла".

В сообщении сказано, что члены комиссии приняли данные выводы, которые "представляют собой одно из ключевых заключений технического отчета".

Агентство напоминает, что самолет Леха Качиньского в 2010 году разбился при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек, которые летели на траурные мероприятия в Катынь. В результате авиакатастрофы не выжил никто.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета было признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством бывшего главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, который пошел на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.01.2018 09:48
- гость -

Всё таки берёзу не стоит вычёркивать из факторов повлёкших первичное разрушение крыла самолёта.Скорее всего именно на ней был установлен радиопередатчик,сигнал которого пошёл на взрыватель взрывного устройства,которое заранее было помещено в крыло.

0  0
11.01.2018 09:50
- гость -

Может поэтому не передают самолет польской стороне...

0  0
11.01.2018 09:57
- гость -

Надо полагать,что польская комиссия 7 лет назад в 2010 ,появившись на месте авиакатастрофы,догадалась снять пробы тумана опустившегося на землю в то хмурое утро на предмет естественности.

0  0
11.01.2018 09:57
- гость -

Ну взорвали сами себя, с кем не бывает!

0  0
11.01.2018 10:04
- гость -

то 09:50
И к тому же российской стороне претит,чтобы польская сторона хранила кусочки самолёта в ящичке рядом с усыпальницей Качинского.

0  0
11.01.2018 10:14
- гость -

то 09:48
Надо полагать,что верхушка берёзы была в один виток обёрнута детонирующим шнуром,который в нужный момент активировался чтобы сымитировать якобы повреждения от крыла для отвлечения следствия в ложном направлении.

0  0
11.01.2018 10:19
Элвис

А зачем передавать самолет полякам?

0  0
11.01.2018 10:30
Иван

11.01.2018 09:50
- гость -
Может поэтому не передают самолет польской стороне...

Ага, щас передай самолет и уже завтра будут обнародованы такие выводы, что это сам Путин был смертником, но в последний момент выпрыгнул из самолета. А пока он у нас, мы сможем опровергнуть любые бредовые выводы так наз. международных экспертов. Доступ же к обломкам самолета свободный для польской стороны, но только на нашей земле.

0  0
11.01.2018 10:36
- гость -

Ивану
Конечно,ведь была совместная комиссия с совместными экспертизами.А настойчивая просьба по передаче кусков разрушенного самолёта-это наведения тени на плетень

0  0
11.01.2018 10:42
- гость -

То есть они признали что сами в Польше установили бомбу и взорвали ее у нас чтоб на нас стрелки перевести.

0  0
11.01.2018 12:07
Геноцид Эклеров

11.01.2018 09:48
- гость -
отрадно, что такие видные специалисты почтили вниманием этот Богом забытый провинциальный сайт)
вы просто титан мысли!

по сабжу: товарищ Тейлор - чувачок из английского колледжа аэронавтики. а его слово это вам не ириски тырить. тем более, что он англичанин, а те ваще никогда не врали сроду)

0  0
11.01.2018 12:26
гость

в результате взрыва изнутри

Изнутри. Самолет летел из Варшавы. Все что было внутри, попало туда в Варшаве. Если российские хакеры могут в воздухе засунуть что-то внутрь самолета, то это вторая приятная новость про их возможности, после того, как они выбрали президента США

0  0
11.01.2018 12:37
- гость -

Пожирателю эклеров--
Если вы культурный человек,то заберите свои слова про Бога,мой край и любимый нами сайт взад.
PS Пожалуйста.

0  0
11.01.2018 13:30
Павсекакий

Да русофобы потому что. Да... взорвали сами своего президента, чтобы обвинить расеюшку. Мстят за 1612 год и всё что после.

0  0
11.01.2018 13:36
гость

в результате взрыва изнутри

Изнутри. Самолет летел из Варшавы. Все что было внутри, попало туда в Варшаве. И установили это эксперты из Варшавы. По-моему вопрос закрыт

0  0
11.01.2018 14:20
- гость -

Пора в Польше приступить к обнаружению врагов народа и президента.

0  0
11.01.2018 14:42
Элвис

Вы вывод док. фильма "Расследование авиакатастроф" Нэшнл Джиогр. слышали???!!!? Про эту трагедию выпуск. это финиш... они там больны все, хоть и не глупы.

0  0
11.01.2018 14:43
- гость -


11.01.2018 14:42
Элвис

Просто пытаются подтянуть член к носук нужным им результатам

0  0
11.01.2018 14:45
Элвис

Так самое-то главное- фильм ДО вывода абсолютно адекватный...

0  0
11.01.2018 14:54
Геноцид Эклеров

11.01.2018 12:37
- гость -
жаль модерация не пропустит, что именно я тебе хочу сказать

0  0
11.01.2018 14:55
Геноцид Эклеров

11.01.2018 13:30
Павсекакий
да пшеки патамушта)
чё с них взять? хуже румын...

0  0
11.01.2018 16:11
- гость -

Тоже посмотрел фильм по каналу national geographic.Вроде дотошно разбираются с причинами,но на этот раз ...недоумение

0  0
11.01.2018 16:23
Элвис

Если Вы про ТОТ фильм то "клиника" в том, что они очень хорошо все разбирают, все верно типа - в кабине был Шишка, принУдил летчика риску, тот тоже не прав, наш диспетчер предупредил ЧЕТКО, что мол не нужно рисковать, все остальные нюансы. Что мол да, наши не при делах. Потом про ТОТАЛИТАРНЫЙ СССР начали молоть, приоритет команд!, и после "подобные случаи, когда диспетчер НАКОСЯЧИЛ! были в Японии и Германии (почему-то "тоталитаризм" пропал), Но!!! они честно сознались, в ошибке диспетчера, а РФ не признает свою ошибку! жесть...

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