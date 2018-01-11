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Жители Рубцовска жалуются на проблемы с отоплением после коммунальной аварии, произошедшей в центре города.

Данный вопрос горожане активно обсуждали со вчерашнего вечера. Так, в паблике "Инцидент Рубцовск" местные жители писали свои адреса, где не было тепла.

Судя по сообщениям рубцовчан, отопления, в частности, не было на улицах Комсомольская, Октябрьская, Калинина, Пролетарская.

По данным городской службы 112, в городе накануне имела место коммунальная авария, которая и стала причиной отключения отопления или понижения температуры в квартирах рубцовчан.

Накануне поздно вечером повреждение было ликвидировано, однако, судя по заметкам пользователей соцсетей, проблема еще не решена до конца — некоторые горожане еще жалуются на холодные или еле теплые батареи.

К слову, 10 января в администрации Рубцовска прошло совещание по прохождению отопительного сезона. Как сообщает пресс-служба мэрии, директор МУП "Рубцовский водоканал" Евгений Зазнобин доложил, что накануне произошел провал на канализационном коллекторе диаметром 1200 миллиметров по улице Калинина.