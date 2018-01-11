Фото: odnako.su

Коминтерновский районный суд Харькова признал виновным 60-летнего онколога в умышленном убийстве своего зятя и отправил его за решетку на десять лет. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на сайт прокуратуры Харьковской области.

Следствие установило, что дочь осужденного находилась в конфликте со своим супругом и собиралась с ним расстаться. Кроме этого, ухудшились отношения между зятем и тестем.

В феврале 2015 года онколог пришел в пустую квартиру, где жили его дочь, ее супруг и ребенок. Мужчина переоделся в старую неприметную одежду и стал ждать возвращения зятя из гаража. Когда мужчина вышел из машины, осужденный вколол ему в правое бедро иглу с медицинским препаратом.

Пострадавший успел позвонить брату и сообщить, что на него напали, а затем умер. После этого врач, убедившись, что его зять не подает признаков жизни, перетащил тело мужчины в безлюдное и плохо освещенное место, чтобы его не сразу нашли.

Подчеркивается, что онколог не признал свою вину в убийстве.