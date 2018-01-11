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Строительство художественного музея в Барнауле, которое возобновится в 2018 году после значительного простоя, обойдется еще в 160 миллионов рублей. При этом точной даты окончания строительства власти пока назвать не могут. Об этом сообщила начальник управления по культуре и архивному делу Алтайского края Елена Безрукова в рамках онлайн-форума на сайте регионального правительства.

"В настоящее время с целью выполнения современных требований к функциональности помещений музея осуществляется корректировка проектно-сметной документации. После прохождения экспертизы стоимость строительства и сроки его завершения будут уточнены, а работа по строительству продолжена. В 2018 году на продолжение строительства музея предусмотрено около 160 млн рублей", — сказала Елена Безрукова.

Ранее ожидалось, что фасад здания будет полностью готов к концу 2017 года. Внутрь собирались завести тепло. При этом, предположительно, музей будет достроен не раньше 2020 года.

Изначально контракт на строительство музея был заключен с компанией "Стройгаз", но в 2015 году у нее начались финансовые трудности. На данный момент подрядчиком является компания "СЕЛФ". Сейчас выяснилось, что проект вновь будет пересмотрен. В него включат пандусы для инвалидов, расширят пожарные проезды. Потом проект должен пройти государственную экспертизу. Кроме того, в отделке здания планируется использовать колыванский камень.

На данный момент на объект было потрачено около 200 миллионов рублей. Планируется, что на завершение строительства выделят еще 122 миллиона. Отметим, что Государственный художественный музей превратился в главный долгострой из-за сложной ситуации в компании "СтройГАЗ". Изначальная проектная стоимость составляла 850 миллионов рублей. Стройка началась в 2012 году. Спустя три года была проведена проектно-сметная корректировка, и сумма контракта составила 430 миллионов. Однако строительство культурного объекта было полностью прекращено из-за невозможности выполнить свои обязательства компанией "СтройГАЗ", которая находится на грани банкротства.

В начале года краевые власти расторгли контракт с компанией, и был объявлен новый аукцион. Губернатор Алтайского края Александр Карлин, к слову, не раз подчеркивал, что музей будет достроен.