Члены избирательных комиссий готовы добраться до отдаленных сел Алтайского края во время выборов президента 18 марта 2018 года и на вертолете, и на тяжелой технике, и на лыжах. Об этом на встрече с журналистами в среду, 10 января, сообщила председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

"У природы нет плохой погоды, но ситуации даже в марте бывают сложные. Мы просчитываем различные варианты. Ранее на выборах у нас были варианты вылета на вертолете, выезда на тяжелой технике, несколько десятков лет назад были выезды и на лыжах. Погода покажет", — сообщила Ирина Акимова.

В Алтайском крае есть несколько труднодоступных населенных пунктов: в Ельцовском, Змеиногорском и Краснощековском районах.

Если сами избиратели не смогут приехать проголосовать в день выборов и члены комиссии не смогут добраться именно 18 марта, будет проведено досрочное голосование. Члены избиркома придут к таким избирателям на дом, уточнила Ирина Акимова.

Всего в Алтайском крае зарегистрировано 1 млн 870 тысяч 841 избиратель. Живущих в отдаленных селах около 100 человек.

"Конституционные права будут обеспечены даже для такой небольшой группы избирателей. Порой в таких поселках живут не более десятка избирателей", — добавила Ирина Акимова.

В целом досрочного голосования на президентских выборах 18 марта не будет.