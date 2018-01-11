Члены избирательных комиссий готовы добраться до отдаленных сел Алтайского края во время выборов президента 18 марта 2018 года и на вертолете, и на тяжелой технике, и на лыжах. Об этом на встрече с журналистами в среду, 10 января, сообщила председатель краевого избиркома Ирина Акимова.
"У природы нет плохой погоды, но ситуации даже в марте бывают сложные. Мы просчитываем различные варианты. Ранее на выборах у нас были варианты вылета на вертолете, выезда на тяжелой технике, несколько десятков лет назад были выезды и на лыжах. Погода покажет", — сообщила Ирина Акимова.
В Алтайском крае есть несколько труднодоступных населенных пунктов: в Ельцовском, Змеиногорском и Краснощековском районах.
Если сами избиратели не смогут приехать проголосовать в день выборов и члены комиссии не смогут добраться именно 18 марта, будет проведено досрочное голосование. Члены избиркома придут к таким избирателям на дом, уточнила Ирина Акимова.
Всего в Алтайском крае зарегистрировано 1 млн 870 тысяч 841 избиратель. Живущих в отдаленных селах около 100 человек.
"Конституционные права будут обеспечены даже для такой небольшой группы избирателей. Порой в таких поселках живут не более десятка избирателей", — добавила Ирина Акимова.
В целом досрочного голосования на президентских выборах 18 марта не будет.
Комментарии
нерентабельно
А если кто-то из этих ста человек заболеет, то вертолёты, самолёты, корабли и лыжники ломанутся им на помощь? Нет, нет и нет! Забудут, не вспомнят, расскажут 100 сказок про "денег нет, погода нелётная и вообще сделали всё возможное, но опоздали.
Да уж,страна контрастов..На операции деткам всем миром собираем,а тут на тебе-для какой то хрени и самолеты и вертолеты((((