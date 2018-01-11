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Полицейские в Алтайском крае спасли замерзающую на трассе семью

, ИА "Амител"
Правоохранители отогрели двоих взрослых и ребенка в патрульной машине

Фото: 22.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД, лейтенанты полиции Андрей Лиханов и Денис Волков оказали помощь семье, замерзающей в заглохшей машине на трассе в Алтайском крае.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, этот случай произошел вечером 6 января в Павловском районе. Во время патрулирования полицейские обратили внимание на припаркованный на обочине легковой автомобиль. В машине была включена "аварийка", двигатель был заглушен, стекла покрылись инеем.

"Инспекторы, предположив, что автомобиль заглох из-за низкой температуры воздуха, остановились и обратились к водителю транспортного средства. Молодой человек рассказал полицейским, что, когда он двигался со своей женой и малолетним ребенком по трассе, автомобиль неожиданно заглох и более не заводится", — уточняют в полиции.

К этому моменту водитель и двое его пассажиров успели замерзнуть. Правоохранители посадили оказавшихся в непростой ситуации граждан в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись.

Спустя некоторое время женщину и ребенка попуткой отправили домой, а водитель заглохшей машины вызвал помощь для эвакуации транспортного средства.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.01.2018 10:26
гость

Сапун в машине замерз?

0  0
11.01.2018 10:55
acdc

Хоть одна хорошая новость на сегодня. Молодцы ребятки! Респект! Жму руку от души. Так должны поступать настоящие мужики.
А остальным рекомендую задуматься И брать пример с ребят. Человечными надо быть. А не гнилью в этой жизни.
Не поленитесь оставить комментарии благодарности Господа читатели.
А то критику писать все горазды.

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11.01.2018 11:13
Гость

Молодцы!

0  0
11.01.2018 11:18
Игорь Крих_mailru

31 декабря в 21-05 двигаясь на автомобиле от с.Берёзовка до п.Научный Городок, в поле увидел стоящий на аварийке автомобиль Исузу г.н. К595СУ22. Новый год в поле встречать -
не Айс. Остановился, увидел 2 мужчин примерно 25 лет, сообщивших о том, что спустило колесо и требуется помощь. Т.к. как и все торопился встретить новый год в кругу семьи, договорились, что я оставляю автокомпрессор, а благодарные спасенные завезут его по указанному адресу или договорятся о передаче по оставленному номеру телефона. Сегодня 11.01.18г. - "а в ответ тишина". Вывод - не всякая помощь полезна.

0  0
11.01.2018 11:26
Кулемочка

Мы тоже встали на трассе 31-го. Так себе история. Холод и машина не заводится. И трасса почти пустая, ибо вечер. Спасибо, нас дяденька дотащил.

0  0
11.01.2018 11:46
Игорю

А это все из оперы "Лоха кинуть не грех. Без лоха жизнь плоха и т. д." Эти пеDерасты еще и гордятся этим. Надеюсь их рожи Вы запомнили, да и номер их корыта известен, жизнь как-то так устроена, что непременно ваши пути пересекутся, по возможности этих НЕлохов нужно обязательно наставить на путь истинный, да так чтобы всю оставшуюся жизнь орошали унитаз мочой с кровью. Но если кто еще попросит помощи на дороге, помогите обязательно, адекватных людей все же больше, чем Uблюдков.Я например никогда мимо не проеду, потому как самому однажды очень сильно помогли в почти безвыходной ситуации.

0  0
11.01.2018 11:51
- гость -

Папу надо кастрировать. Машину к поездке готовить надо. По крайней мере маму с ребенком можно на попутке отправить а самому героически замёрзнуть

0  0
11.01.2018 12:05
Витёк

Правоохранителям респект и уважуха! От руководства ждем поощрения.

0  0
11.01.2018 12:17
Игорь Крих_mailru

Есть запись видеорегистратора, остальное дело техники.

2  0
11.01.2018 12:52
- гость -

Можно знакомого гиббдэдэшника попросить помочь. Он в миг разберётся, будут штрафы платить за подлость пока не перевоспитаются.

0  0
11.01.2018 14:43
Fairy22

Игорь крих
Очень жаль, что так у вас получилось
Я бы обязательно вернула. И помогла бы если бы пришлось.
Но я бы номер тел взяла, адрес, паспорт бы сфотала
А вам вернется в двойне в другом месте

0  0
11.01.2018 14:44
Док

Это не подвиг! Это норма для человека!!!

0  0
11.01.2018 15:47
Вит

А кто же теперь будет следующей зимой помогать когда их сократят???

0  0
11.01.2018 16:53
Татьяна

Норма нормой, а машина то уже инеем покрылась, значит долго стояли и все проезжали мимо! Вот о чем речь, понятно папа мог бы на попутке отправить, только с трассы голосовать - тоже не факт,народ злой и пугливый,сама с этим не однократно сталкивалась, голосуя с детьми на трассе,да и в городе кстати тоже. Люди , будьте добрее, не забывайте,что сами можете в такой ситуации оказаться - особенно на дороге!!!!

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