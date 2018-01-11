Фото: 22.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД, лейтенанты полиции Андрей Лиханов и Денис Волков оказали помощь семье, замерзающей в заглохшей машине на трассе в Алтайском крае.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, этот случай произошел вечером 6 января в Павловском районе. Во время патрулирования полицейские обратили внимание на припаркованный на обочине легковой автомобиль. В машине была включена "аварийка", двигатель был заглушен, стекла покрылись инеем.

"Инспекторы, предположив, что автомобиль заглох из-за низкой температуры воздуха, остановились и обратились к водителю транспортного средства. Молодой человек рассказал полицейским, что, когда он двигался со своей женой и малолетним ребенком по трассе, автомобиль неожиданно заглох и более не заводится", — уточняют в полиции.

К этому моменту водитель и двое его пассажиров успели замерзнуть. Правоохранители посадили оказавшихся в непростой ситуации граждан в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись.

Спустя некоторое время женщину и ребенка попуткой отправили домой, а водитель заглохшей машины вызвал помощь для эвакуации транспортного средства.