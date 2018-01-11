Фото: youtube.com

Новосибирский умелец "слепил" из двух автомобилей "Лада" необычное авто, которое прозвал "танком". Видеоролик с получившейся конструкцией мужчина опубликовал на YouTube-канале "Гараж 54", пишет портал "НДН.Инфо".

Отмечается, что "танк" был собран из двух разрезанных пополам легковушек. Пока двигаться конструкция не может, однако мастер пообещал исправить это.

Издание уточняет, что подписчики посчитали получившуюся машину бесполезной и предположили, что она "все равно не будет доведена до конца". Пользователи предложили сделать вместо танка прицеп по аналогичному принципу.

Мастер отметил, что на получившуюся конструкцию можно установить моторы, но не бензиновые. "Бензиновые здесь очень сложно установить, будем ставить электромоторы. Сделать так, чтобы он двигался, можно! Но чтобы он рулился и поворачивался на двух приводах, сделать сложно", — добавил автор видео.

Отметим, что опубликованный накануне, 10 января, ролик посмотрели уже свыше 395 тысяч раз. Отметку "нравится" поставили 20 тысяч пользователей.