19 марта для жителей и гостей Барнаула прозвучат оригинальные голоса всемирно известной группы Enigma. Коллектив посетит Барнаул в рамках большого мирового турне Return ("Возвращение") 2017—2018.
Напомним, что Enigma — известный студийный проект, получивший мировое признание. На протяжении многих лет слушатели наслаждаются его завораживающими композициями и великолепными голосами исполнителей. Это проект, подаривший миру ни с чем не сравнимую сказочную музыку. И вот впервые вокалисты группы предстанут перед зрителями в живом шоу.
Golden Voices Of Enigma — не имеющее аналогов представление группы Enigma, сопровождающееся современными спецэффектами и инсталляцией. В программе прозвучат известные хиты и новые композиции, написанные специально для мирового турне группы.
Комментарии
Сколько помню их композиций, везде преобладает женски вокал...
А как же негритянский "Аййияяияяяя, ияя аа яяя"?
12.01.2018 08:54
меломан
Там тогда Sandra пела.
Пошла бы, но дорогие нынче концерты. Нормальные места 8-9 тыс на двоих.
Это чисто студийная группа, они концертов не дают. И этот чувак Дональдс никакого отношения к группе не имеет. Почитайте Википедию
Enigma (от др.-греч. αἴνιγμα — загадка) — немецкий музыкальный проект, созданный Мишелем Крету в 1990 году. Мишель является композитором и продюсером, его бывшая жена, певица Сандра Крету, часто исполняла вокальные партии в композициях «Энигмы».
А я бы на Машу Распутину сходила, не собирается ли она к нам, может кто знает?
когда прочитал сабж, то подумал: всё, докатились...
это же уровень канализации для западной команды чесать по Сибири)
а потом прочитал каммент "Директора СССР", и понял: очередное разводилово лохов.
тогда понятно...
желающие отдать своё бабло - вэлкам)
Директор СССР
Сандра ЛЭЙВЕР, бывшая вокалистка гр. Arabesque
12.01.2018 11:46
- гость -
В Энигме она уже была Крету.
Но Сандра сейчас уже не торт..
хороший музыкальный коллектив, голосистые солисты и хорошо бацают на гитаре... им бы еще Влада Штасевского до кучи, тогда ваще былоб улетно... ну и так тож классно поют, без Влада...