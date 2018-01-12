19 марта для жителей и гостей Барнаула прозвучат оригинальные голоса всемирно известной группы Enigma. Коллектив посетит Барнаул в рамках большого мирового турне Return ("Возвращение") 2017—2018.

Напомним, что Enigma — известный студийный проект, получивший мировое признание. На протяжении многих лет слушатели наслаждаются его завораживающими композициями и великолепными голосами исполнителей. Это проект, подаривший миру ни с чем не сравнимую сказочную музыку. И вот впервые вокалисты группы предстанут перед зрителями в живом шоу.

Golden Voices Of Enigma — не имеющее аналогов представление группы Enigma, сопровождающееся современными спецэффектами и инсталляцией. В программе прозвучат известные хиты и новые композиции, написанные специально для мирового турне группы.