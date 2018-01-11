Ближайшее заседание по уголовному делу барнаульца Александра Никифорова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной, может пройти 17 января. К этой дате специалисты должны закончить комплексную судмедэкспертизу.
Старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Юлия Дорохова рассказала порталу Amic.ru, что в настоящее время одна из организаций, которой было доверено проведение исследования, завершила экспертизу, другая — пока нет. Скорее всего, эксперты уложатся к 17-му числу, отметила гособвинитель по "делу Никифорова".
Если выводы экспертов относительно смертельного пулевого ранения не будут отличаться от первоначальных (выстрел мог быть сделан по неосторожности), через одно заседание суд уже перейдет к прениям сторон, а также предоставит последнее слово обвиняемому. После чего, скорее всего, уже в конце января и будет вынесен приговор по уголовному делу.
Добавим, наказание, которое грозит Александру Никифорову по ч. 1 ст. 109 УК РФ, — исправительные работы, либо ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы — все на срок до двух лет.
Между тем, по данным ИА "Амител" , существует вероятность того, что дело не завершится столь скоротечно по описанному выше сценарию. Согласно источнику портала Amic.ru, прокуратура может "доследовать" это дело. Якобы такое решение было принято после обращения родственников погибшей в Москву в Генпрокуратуру РФ. При этом сообщается, что местные правоохранители неофициально признали факт того, что расследование было проведено не всесторонне.
Кроме того, надзорное ведомство должно помочь, наконец, выяснить информацию по денежным операциям, которые производились с банковской картой погибшей. Ранее родственники Натальи Лапшиной, погибшей от пули, выпущенной из ТТ Никифорова, смогли самостоятельно установить, что в результате манипуляций с карточкой на ней осталось лишь 16 рублей. Вывод средств произошел в первые часы после трагедии, случившейся в лесу близ шоссе Ленточный бор.
К слову, в конце прошлого года родственники Натальи Лапшиной решили прибегнуть к помощи адвоката: с семьей теперь сотрудничает Сергей Дорожкин.
Напомним, по версии подсудимого (с которым Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете), во время прогулки по весеннему лесу молодые люди стреляли по деревьям. В один из моментов женщина поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ. В результате этого она получила огнестрельное проникающее ранение груди, с повреждением правового легкого, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул место преступления, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.
Комментарии
В один из моментов женщина поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ
---
это же версия
А пистолет то всётаки чей? Или в Барнауле пистолеты на каждом углу валяются? За 1 патрон срок дают, а тут пистолет с полной обоймой.
Отмазывают органы перца
Единственно ясно что убийство немотивированное.
Когда-нибудь кто-нибудь будет работать без пинка под ж...пу из Москвы? Почему, чтобы заставить работников госструктур выполнять надлежащим образом свои обязанности, людям приходится писать письма чуть ли не в "Спортлото"? Почему потерпевшие должны доказывать, что преступник виновен? Это касается не только именно этой истории, к сожалению. Один, больной раком, на авто убил двух людей и освобожден судом от наказания. Этот "случайно" стрельнул и, вероятно, получит минимальное наказание. Прям "нозит" такой беспредел.
Ну Дорожкин то тот !!! еще адвокат ... Кто ж его насоветовал то ... Трумгеллера А.Р. попросили бы.
11.01.2018 11:54
- гость - Откуда ж Вам это ясно то, что убийство немотивированное ?
Как можно целиться по деревьям и попасть в легкое? Тогда бы уж врал, что целился по кустам. Сразу сбежал, чтобы обдумать всё и наверняка, посоветовался с юристами, как врать. Знаю эту семью - очень жалко родителей, ведь им почти по 80 лет и люди наипорядочнейшие.
Как можно целиться по деревьям и попасть в легкое? Тогда бы уж врал, что целился по кустам. Сразу сбежал, чтобы обдумать всё и наверняка, посоветовался с юристами, как врать. Знаю эту семью - очень жалко родителей, ведь им почти по 80 лет и люди наипорядочнейшие.
если убивец сам карточку обналичивал, то его не на зону, его в психушку надо оформить.
Как в Мимино - случайно стулом зацепил?
Итак ... убить человека из пистолета и уйти от уголовной ответственности необходимо отказаться от полиграфа, как сделал этот падонок, дать показания, что пистолет нашел, сообщить следователю что выстрелил случайно. И...: следователь сообщит потерпевшим что раз нет свидетелей значит убил случайно, прокурорские не обратят внимание что жулик не вызвал скорую, ограбил жертву, пытался запутать следы путем махинаций с крадеными сотовыми телефонами....и Вы на СВОБОДЕ ......
11.01.2018 12:17
Инструкция
Итак ... убить человека из пистолета и уйти от уголовной ответственности...
==============
непреднамеренное убийство - уголовная статья.
то 12:08
Вам видится мотив и спланированное намерение?
А деньги с карточки он снимал в состоянии необдуманной прострации.
Нет мотива? Навскидку: отказалась продолжать отношения и "так не доставайся же ты никому".
Да уж наверное версию ревности уже разобрали...
11.01.2018 12:22
- гость - Так вот и я про тоже !!! Куда деть его последующие действия в попытке скрыть содеянное ?
11.01.2018 12:14
гость
Родители убитой тоже пожилые и тоже наипорядочнейшие люди, которым убитая материально помогала и которые сейчас перебиваются с копейки на копейку.
Похоже, отмазывают не этого "перца", а хозяина пистолета...
11.01.2018 12:36
Гость Это прозвучало на какой то ветке в прошлом году... Никто не знает чей это пистолет и все молчат ... Раз столько времени молчат значит уж очень крут хозяин этого ТТ. Наградной пистолет то...
Там разве только на убийство статья? А прикрывают мрази, похоже, того кто дал ему пистолет или про..ал его .
Ну Дорожкин то тот !!! еще адвокат ... Кто ж его насоветовал то ...
Ну зачем же так сразу! У Денисова вон был наикрутейший и дорогущий адвокатище - и результат?!
11.01.2018 12:33
Гость
Так я про эту семью и пишу(про семью убитой женщины), может просто выразилась неудачно. А семью убийцы я не знаю.
Налицр умышленное убийство с отягчаюшими обстоятельтвами!
КАРАУЛ !!!
Все есть... И что-то ещё не могут эксперты разобраться найти кто деньги и когда снимал...
Что говорить про нормальных преступников говорить
11.01.2018 12:49
- гость - Дело не в деньгах... Дело конкретных людях и их способностях !
Ясно уже, что известно, чей это наградной ТТ...
11.01.2018 13:25
Аааааа, так наградной, наверно папенькин. А кто у него папенька? Не верю, что нашел.
Некоторые всё обдумают,всё сделают,а на последнем этапе уже бездумно,на автомате орудие убийства-топор в дворницкую на место положат, едва не спалившись уже в первый день.
11.01.2018 13:25
Гость. Так вот чей пистолет то ??? Ясно что не у Ноева Ковчега он его в кустах нашел...
По тому, как упорно замалчивается тема владельца пистолета, ясно, что его имя известно. И он не из простых людей, а из неприкасаемых небожителей.
Пистоль ведь можно по базе оружия пробить, озвучьте плиз номер ствола, я опера молодого спрошу - он и то доступ имеет!
А ранее была такая версия... познакомились в ноевом ковчеге...пошли в лес..он её хотил изнасиловать и ограбить.она сопротивляась за это была и застреляна. Спустя время...все случайно произошло....странно.
Для 11.01.2018 12:17 ИнструкцияУ нас в стране полиграф не играет ни какой роли, данное исследование носит только рекомендательный характер, хочет судья обратит внимание на данное исследование, не захочет не обратит.
так чей пистоль то кто напишет?
Убитой уже не поможешь, а убийце ещё ЖИТЬ! Поэтому правоохранительные органы ему помогают, добрые люди. Может этих правоохранителей проверить, на своём ли они месте и их служебное соответствие.
Странное романтическое свидание. Ходим по лесу, стреляем из пистолета.
Откуда ж Вам это ясно то, что убийство немотивированное ?
---
деньги же остались на карте в количестве 16 рублей
11.01.2018 16:16
- гость - Их всего осталось 16 рублей от того, что было...