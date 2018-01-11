Ближайшее заседание по уголовному делу барнаульца Александра Никифорова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своей знакомой Наталье Лапшиной, может пройти 17 января. К этой дате специалисты должны закончить комплексную судмедэкспертизу.

Старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Юлия Дорохова рассказала порталу Amic.ru, что в настоящее время одна из организаций, которой было доверено проведение исследования, завершила экспертизу, другая — пока нет. Скорее всего, эксперты уложатся к 17-му числу, отметила гособвинитель по "делу Никифорова".

Если выводы экспертов относительно смертельного пулевого ранения не будут отличаться от первоначальных (выстрел мог быть сделан по неосторожности), через одно заседание суд уже перейдет к прениям сторон, а также предоставит последнее слово обвиняемому. После чего, скорее всего, уже в конце января и будет вынесен приговор по уголовному делу.

Добавим, наказание, которое грозит Александру Никифорову по ч. 1 ст. 109 УК РФ, — исправительные работы, либо ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы — все на срок до двух лет.

Между тем, по данным ИА "Амител" , существует вероятность того, что дело не завершится столь скоротечно по описанному выше сценарию. Согласно источнику портала Amic.ru, прокуратура может "доследовать" это дело. Якобы такое решение было принято после обращения родственников погибшей в Москву в Генпрокуратуру РФ. При этом сообщается, что местные правоохранители неофициально признали факт того, что расследование было проведено не всесторонне.

Кроме того, надзорное ведомство должно помочь, наконец, выяснить информацию по денежным операциям, которые производились с банковской картой погибшей. Ранее родственники Натальи Лапшиной, погибшей от пули, выпущенной из ТТ Никифорова, смогли самостоятельно установить, что в результате манипуляций с карточкой на ней осталось лишь 16 рублей. Вывод средств произошел в первые часы после трагедии, случившейся в лесу близ шоссе Ленточный бор.

К слову, в конце прошлого года родственники Натальи Лапшиной решили прибегнуть к помощи адвоката: с семьей теперь сотрудничает Сергей Дорожкин.

Напомним, по версии подсудимого (с которым Наталья Лапшина ранее познакомилась в интернете), во время прогулки по весеннему лесу молодые люди стреляли по деревьям. В один из моментов женщина поскользнулась и оказалась на линии выстрела, когда Никифоров целился по деревьям из пистолета ТТ. В результате этого она получила огнестрельное проникающее ранение груди, с повреждением правового легкого, от которого скончалась на месте. Никифоров покинул место преступления, взяв личные вещи Лапшиной — сумочку, телефоны, банковские карты. На другой день он вернулся и забросал тело ветками.