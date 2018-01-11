Playboy никогда не перестает удивлять. Немецкое подразделение журнала поместило на обложку нового номера 21-летнего трансгендера Джулиану Фарфалл, сообщает BBC.

"Мои дорогие друзья, я появлюсь на обложке Playboy и супергоржусь результатом. Я очень надеюсь, что она понравится вам так же, как и мне", — сообщила модель в Instagram.

Паскаль Радермахер родился и вырос в Германии. В возрасте 16 лет сделал операцию по смене пола и стал Джулианой.

Редакция Amic.ru заглянула в аккаунт звезды.

#haveaniceday ✌🏼 Публикация от Giuliana Farfalla (@giuliana_farfalla) Янв 3, 2018 at 6:51 PST

🎀 Публикация от Giuliana Farfalla (@giuliana_farfalla) Дек 5, 2017 at 1:22 PST

📸 Публикация от Giuliana Farfalla (@giuliana_farfalla) Авг 23, 2017 at 6:30 PDT