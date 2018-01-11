Playboy никогда не перестает удивлять. Немецкое подразделение журнала поместило на обложку нового номера 21-летнего трансгендера Джулиану Фарфалл, сообщает BBC.
"Мои дорогие друзья, я появлюсь на обложке Playboy и супергоржусь результатом. Я очень надеюсь, что она понравится вам так же, как и мне", — сообщила модель в Instagram.
Паскаль Радермахер родился и вырос в Германии. В возрасте 16 лет сделал операцию по смене пола и стал Джулианой.
Редакция Amic.ru заглянула в аккаунт звезды.
Wow! Ich hab fast die 50.000geknackt 😱!!! Ihr seid der absolute Wahnsinnig🙈☺❤... — ich bin euch wirklich von ganzem Herzen sehr dankbar das ihr mich so großartig unterstützt🙈🙈... Ich lese die unglaublich tollen Kommentare unter meinen Bildern & bin einfach nur sprachlos & gerührt das ihr mich so unterstützt!! Wahnsinnig wirklich!!! Vielen vielen Dank an jeden Einzelnen von euch! ❤❤❤.... #teamgiuliana #gntm2017 #michaelmalarkey #thomashayo #heidiklum #einriesendankeschön ❤
Комментарии
дожили...
а трансформера всё равно по морде видно...
фу,
Было ожидаемо, после смерти основателя...
Почему б в нашей стране не начать называть вещи своими именами. Написали б сразу - П...Р законченный...
Силиконовые губы и груди, измененный разрез глаз и отсутствие округлости бедер может заинтересовать тока очень странных мужчин
Не знали бы что транс, так большинство мужиков оценили бы его титюшата.)))
ща эти "последыши" пустят по миру всю империю )
Старый вовремя отошел.
41 размер ноги и крупная кисть рук , таких у девушек не бывает
кадык то, не куда не денеш
А если по пьяне не разобраться и вдуть, это же не будет считаться, что мужику вдул?
таки шо ви хотите?
PLAYBOY играющий мальчик.
вот и доигрался бедняга до женского тела...
11.01.2018 13:33 - многие поначалу и подумали: "Я бвдул"
стоило старику Хью Хефнеру уйти в мир иной, как в журнале появилось НЕЧТО.
41 размер ноги и крупная кисть рук , таких у девушек не бывает
бывает и больше... эксперт вы диванный