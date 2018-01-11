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Хакерская группировка Fancy Bears утверждает, что члены комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством канадского профессора Ричарда Макларена во время подготовки доклада о допинговых нарушениях в РФ тесно сотрудничали со спецслужбами западных государств, в том числе с ФБР. Об этом пишет "Газета.Ru", ссылаясь на материалы расследования Fancy Bears.

Накануне, 10 января, хакеры опубликовали переписку сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), самого Макларена и его представителей, а также ряда лиц, которые, по данным группировки, являются экс-сотрудниками спецслужб и силовых структур западных стран. В распоряжении Fancy Bears оказалось письмо главы независимой комиссии WADA, в котором упоминается член комиссии Мартин Дюббей, имеющий связи с ФБР. Он состоит в Ассоциации исполнительного развития правоохранительных органов бюро, а также работает в частной компании 5 Stones Intelligence (5Si), которая специализируется на расследованиях. Она базируется в городе Майами (США).

Хакеры утверждают, что полученные ими электронные письма указывают на связь еще нескольких сотрудников комиссии Макларена с американскими и британскими спецслужбами. Эти данные, по мнению Fancy Bears, указывают на борьбу между МОК и WADA. Так, в одном из писем экс-директор по правовым вопросам МОК Говард Ступп пишет главе медицинского департамента комитета о том, что Макларену дали жесткое указание не допустить сборную России до Олимпиады и дискредитировать олимпийское движение и МОК в целом. Сама же антироссийская кампания называется рычагом давления на МОК, которое исходит от WADA — организации, которая хочет единолично заниматься антидопинговыми расследованиями в спорте.

Напомним, доклад Макларена стал основой для расследования в отношении российских спортсменов, должностных лиц и лег в основу пересмотра результатов россиян, показанных на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 года. На ближайшей Олимпиаде в Пхенчхане российские спортсмены выступят лишь при условии соответствия критериям МОК и под олимпийским флагом, на форме россиян не должно быть национальной символики, разрешена только надпись Olympic athlete from Russia.

В МОК заявили, что не комментируют утечку документов. WADA в своем комментарии назвало Fancy Bears организацией, действия которой направлены на подрыв деятельности агентства и его партнеров.

РИА "Новости" со ссылкой на слова политолога, директора московского офиса Urus Advisory Алексея Панина отмечает, что хакерские разоблачения могли бы стать еще одним поводом для репутационного скандала вокруг WADA, "но при других обстоятельствах и в другой реальности".

Также политолог выразил мнение, что никаких организационных последствий для WADA последние разоблачения не повлекут, так как данная организация не руководствуется принципами "честной игры". Панин предположил, что этому может уделить внимание международная пресса, однако "никаких фундаментальных последствий на уровне организационных или институциональных решений, конечно, не будет".