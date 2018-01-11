Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Алтайский край вовсю готовится к Крещению, несмотря на пришедшую в регион оттепель — специалисты в ближайшие дни назовут места, где можно будет организовать купели.

Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, проверять толщину льда и определять готовность мест для крещенских купаний будет инспекция по маломерным судам.

"Дано указание до 16 января провести контрольные замеры толщины льда в местах традиционного проведения крещенских обрядов. То есть до этой даты должны быть полностью предоставлены данные о том, где какая толщина, где сколько людей может выходить на лед и так далее", — отметил представитель МЧС.

Те же, кто опасается, что окунуться в воду не получится из-за погодных условий и малой толщины льда, могут успокоиться.

"Предварительно можно сказать, что период морозов был достаточно продолжительным, а значит, все пройдет по обычному сценарию. Точное количество мест для крещенских купаний будет определено позже, но пока речь идет о том, что их по краю будет 46", — добавили в экстренном ведомстве.

Также напомним, что, согласно предварительному прогнозу синоптиков, к 19 января в Алтайском крае вновь будет морозная погода, характерная для этого церковного праздника.