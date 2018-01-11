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2000 за 3000: стоит ли барнаульцам покупать новые банкноты с "накруткой"

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
В интернете барнаульцам предлагают купить новую купюру в 2000 рублей по цене значительно выше номинала

Фото: monetagifts.ru

В первые дни нового года на профильных сайтах стало появляться все больше объявлений о продаже в Барнауле новых купюр номиналом 2000 рублей. При этом ценник превышает стоимость банкноты, он варьируется от 2200 до 3000 рублей.

Между тем, как пояснили порталу Amic.ru в отделении по Алтайскому краю Сибирского ГУ ЦБ РФ, никакого смысла в покупке новых купюр по завышенной цене нет. Тираж данных банкнот не ограничен, и они будут постоянно находиться в обороте. Необходимо лишь немного подождать.

Это не памятные и не юбилейные банкноты, как, например, "сочинские" 100 рублей, выпускавшиеся к Олимпиаде-2014. Поэтому если и покупать, то только по номиналу, то есть один к одному. Иначе вы просто потеряете свои деньги, рассказали в отделении.

Есть, впрочем, у появления новых купюр и обратная сторона: часть продавцов, с которыми население рассчитывается за товары либо услуги, просто отказываются брать необычные деньги. Причины называются различные — от боязни получить подделку до элементарного незнания того, что в РФ введены в оборот новые дензнаки.

Напомним, в конце декабря 2017 года в Барнаул поступили банкноты номиналом 2000 рублей. "Через кредитные организации новые купюры появятся у жителей региона. Сейчас в крае идет активная настройка и адаптация банкоматов и кассового оборудования", — ранее рассказывал замуправляющего отделением Барнаул Банка России Андрей Антипов.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были выпущены в оборот 12 октября 2017 года. На них изображены символы Дальнего Востока и Севастополя, выбранные в ходе народного голосования в 2016 году.

"Отмечу два важных момента. Первое: новые купюры – это законное средство платежа. Их обязаны принимать в магазинах и предприятиях сервиса. Здесь никаких отказов в приеме новых банкнот быть не может. Если отказы есть, то можно пожаловаться в Роспотребнадзор или в Банк России. Если отказываются принимать купюру в крупном сетевом магазине, то для начала можно позвать администратора. И второе: приобретать новые банкноты по цене выше номинала не следует. Эти банкноты не являются памятными, их тираж не ограничен. Они будут выпускаться в соответствии с потребностями наличного оборота", — пояснял г-н Антипов.

В целом, новые банкноты позволят облегчить наличные расчеты. Людям станет удобнее производить платежи. Появится возможность набирать необходимую сумму меньшим количеством банкнот, существенно ускорится процесс расчетов. Например, сейчас, чтобы сделать платеж без сдачи на сумму 4000 рублей, требуется как минимум 4 банкноты. Благодаря новым купюрам можно будет обойтись двумя.

Добавим, в Алтайский край новые купюры в 200 рублей еще не поступали.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

11.01.2018 13:46
Элвис

Да кто купит-то? ))) при мне чел рассчитывался в кафешке. Я грю- стопЭ поменял парочку кЮпюр...

0  0
11.01.2018 14:45
- гость -

А не скажешь,Элвис,ЗАЧЕМ????

0  0
11.01.2018 14:59
Элвис

Ну я ничего не потерял... Показать своим. Может на днюху подарю. Или потом также рассчитаюсь и все дела.

0  0
11.01.2018 15:13
- гость -

Так и не ответил,зачем....

0  0
11.01.2018 15:37
Элвис

"Показать своим." - хотя бы - для ЭТОГО. Что непонятного?

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