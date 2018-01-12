8 марта барнаульскую публику с Международным женским днем поздравят сразу двумя легендарными балетами. Первый – по сказке Шарля Перро "Золушка", музыка Сергея Прокофьева, а хореография Хасана Усманова.

Как рассказывают в концертно-театральном агентстве "Лига-Арт", идея балета-феерии по известной сказке французского писателя Шарля Перро родилась у Прокофьева зимой 1940 года. Трагические события войны на какое-то время отвлекли композитора от создания партитуры. Тем не менее уже в 1943 году в Перми, куда был эвакуирован Кировский театр, "Золушка" была завершена при непосредственном участии либреттиста Николая Волкова и балетмейстера Константина Сергеева.

Вторым балетом станет "Лебединое озеро", музыка Петра Чайковского, хореография Мариуса Петипа, в редакции Хасана Усманова. Показы пройдут в театре драмы в 15:00 и 19:00.

Эти шедевры хореографии в Барнаул привезет молодая, но успешная московская труппа танца "Классический Русский балет". Эта компания была основана в 2004 году, но за семь лет своей активной творческой жизни зарекомендовала себя как профессиональный развивающийся коллектив, в который вошли лучшие представители балетных школ России, талантливая перспективная молодежь и зрелые заслуженные мастера танца. Основу балетной труппы на сегодняшний день составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург) и других известных балетных школ России. В формировании коллектива Классического Русского балета принял участие его художественный руководитель, солист театра Хасан Усманов.

Классический Русский балет, помимо выступлений на столичных сценах, активно гастролирует по России и за рубежом. Спектакли Классического Русского балета с успехом были встречены зрителями Екатеринбурга, Киева, Одессы, а также публика с воодушевлением принимала труппу в Финляндии, Японии, Испании, Израиле, Австрии, Германии, Греции и др.

Репертуар труппы Классического Русского балета составляют, прежде всего, балеты классического наследия, великие произведения, вошедшие в золотой фонд русского балета.