Некоторые обманутые дольщики Алтайского края смогут получить бесплатную землю для строительства в случае банкротства застройщика. Законопроект с таким предложением будет внесен на рассмотрение парламента в конце января. Подробности корреспонденту портала Amic.ru рассказал губернатор Александр Карлин на встрече с журналистами в четверг, 11 января.

"В случае банкротства застройщика его имущество продается и за счёт этого компенсируются затраты дольщиков. Если они не превышают 30% от вложенных ими средств, то дольщик получит по краевому закону право на бесплатный земельный участок", — рассказал о пока не принятом законопроекте глава региона.

Александр Карлин подчеркнул, что приоритет в получении земли будут иметь те, кто действительно нуждается в новом жилье, а уже потом те, кто в новую квартиру инвестировал свои средства.

А вот какой-то финансовой помощи в законе прописано не будет. Подробнее о новом законе расскажем позже, когда он будет доступен для ознакомления.

"Мы не можем из бюджета выдавать деньги за действия преступных лиц", — подчеркнул Александр Карлин.

Он добавил, что в целом несказанно рад тому, что долевка, как прописанная в законе возможность привлечения средств граждан застройщиком, уходит в прошлое.

"Эта конструкция имела много потенциальных угроз. Недобросовестные застройщики научились обходить и обязательное страхование", — сказал губернатор и напомнил, что, когда он приступил к руководству регионом, 12 лет назад, здесь было 198 недостроенных объектов. Это и жилые дома, и разные социальные объекты.

Глава региона в конце минувшего года сообщал, что "в целом ситуация с дольщиками в Алтайском крае более благополучная, чем в подавляющем большинстве других регионов". Сейчас в регионе нет ни одного остановленного строительного объекта, который возводится на условиях долевого участия.

Главный проблемный объект — строящийся под Новоалтайском жилищный комплекс "Демидов Парк". Застройщиком является ООО "Аспект".

Строительство комплекса на 765 квартир началось в конце 2013 года. Работы были приостановлены в мае 2016 года из-за нехватки средств у застройщика.

Также на участке есть проблемы инженерного обустройства.

К решению проблемы подключились краевые власти. Дом будут сдавать очередями. Завершаются работы на четвертой и седьмой блок-секциях.

Ожидается, что в "Демидов Парке" будут приобретены квартиры для работников сферы здравоохранения.