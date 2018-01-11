Некоторые обманутые дольщики Алтайского края смогут получить бесплатную землю для строительства в случае банкротства застройщика. Законопроект с таким предложением будет внесен на рассмотрение парламента в конце января. Подробности корреспонденту портала Amic.ru
рассказал губернатор Александр Карлин
на встрече с журналистами в четверг, 11 января.
"В случае банкротства застройщика его имущество продается и за счёт этого компенсируются затраты дольщиков. Если они не превышают 30% от вложенных ими средств, то дольщик получит по краевому закону право на бесплатный земельный участок", — рассказал о пока не принятом законопроекте глава региона.
Александр Карлин подчеркнул, что приоритет в получении земли будут иметь те, кто действительно нуждается в новом жилье, а уже потом те, кто в новую квартиру инвестировал свои средства.
А вот какой-то финансовой помощи в законе прописано не будет. Подробнее о новом законе расскажем позже, когда он будет доступен для ознакомления.
"Мы не можем из бюджета выдавать деньги за действия преступных лиц", — подчеркнул Александр Карлин.
Он добавил, что в целом несказанно рад тому, что долевка, как прописанная в законе возможность привлечения средств граждан застройщиком, уходит в прошлое.
"Эта конструкция имела много потенциальных угроз. Недобросовестные застройщики научились обходить и обязательное страхование", — сказал губернатор и напомнил, что, когда он приступил к руководству регионом, 12 лет назад, здесь было 198 недостроенных объектов. Это и жилые дома, и разные социальные объекты.
Глава региона в конце минувшего года сообщал, что "в целом ситуация с дольщиками в Алтайском крае более благополучная, чем в подавляющем большинстве других регионов". Сейчас в регионе нет ни одного остановленного строительного объекта, который возводится на условиях долевого участия.
Главный проблемный объект — строящийся под Новоалтайском жилищный комплекс "Демидов Парк". Застройщиком является ООО "Аспект".
Строительство комплекса на 765 квартир началось в конце 2013 года. Работы были приостановлены в мае 2016 года из-за нехватки средств у застройщика.
Также на участке есть проблемы инженерного обустройства.
К решению проблемы подключились краевые власти. Дом будут сдавать очередями. Завершаются работы на четвертой и седьмой блок-секциях.
Ожидается, что в "Демидов Парке" будут приобретены квартиры для работников сферы здравоохранения.
Комментарии
По всей стране обманывают дольщиков. Люди! Помогите подписать петицию о завершении строительства ЖК Охта Модерн в Петербурге! 13 лет уже пилят!!! Беспредел чиновников и мошенников пора прекращать!
change org/p/достроить-жк-охта-модерн
(пробелы замените точкой)
дополнение к заголовку: ... 2х2 метра, чтоб гроб помещался...
с какого хрена им чем то помогать?! покупают воздух а потом ноют. ведь покупка квартиры на стадии котлована это лотерея, и они просто проиграли. Пусть тогда гос-во возвращает деньги всем кого кинули и кто в лотерею проиграл
Что бы такого не было надо ввести обязательное страхование ответственности застройщика или пусть покупатели страхуются от того что подрядчик не выполнит обязательства