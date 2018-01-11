Фото: youtube.com

NASA опубликовало на видеохостинге YouTube ролик в формате 360 градусов, который позволяет "прогуляться" по центру Млечного Пути, передает РИА "Новости".

При создании проекта использовались данные, которые были получены космической рентгеновской обсерваторией "Чандра" и другими телескопами. Он позволяет наблюдателю самостоятельно исследовать гигантские звезды и сверхмассивную черную дыру в центре нашей Галактики.

По данным космического агентства, человечество физически не может достичь центра Млечного Пути, поэтому специалисты изучают данный регион космоса благодаря мощным телескопам, которые могут принимать как видимый свет, так и рентгеновское и инфракрасное излучение.

Добавим, что ролик лучше всего запускать со смартфона для правильной работы эффекта присутствия.