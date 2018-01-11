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Мужчину и женщину подозревают в причинении смерти 43-летней жительнице села Кызыл-Озек в Горном Алтае — потерпевшая умерла в больнице после того, как ее избили и оставили на льду реки.

Как сообщили в республиканском управлении Следственного комитета, уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего мужчины и его 41-летней сожительницы. Именно они сообщили в правоохранительные органы об обнаружении пострадавшей с травмами головы на льду реки.

"Следователями установлено, что сожители, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили выяснить отношения со своей знакомой. Они позвали женщину на улицу, где совместно нанесли множество ударов кулаками по голове. Оставив потерпевшую в беспомощном состоянии, злоумышленники отправились домой", — отмечают в СКР.

Через час подозреваемые вернулись на место преступления, где лежала пострадавшая, и по телефону сообщили о случившемся в полицию.

В данный момент один из злоумышленников задержан, следствие ходатайствует о его аресте. Расследование продолжается.