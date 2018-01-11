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Полицейские задержали в Камне-на-Оби двоих мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на 43-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что инцидент произошел ночью 30 декабря минувшего года на улице Каменской. Двое неизвестных напали на мужчину, избили его, похитили у него 350 рублей и сотовый телефон, а затем скрылись в неизвестном направлении. Мужчину госпитализировали в больницу с телесными повреждениями и переломом носа.

По факту разбоя, совершенного группой лиц по сговору, правоохранители возбудили уголовное дело. Им удалось задержать подозреваемых — двоих жителей Камня-на-Оби 1995 и 1987 годов рождения. Подчеркивается, что все похищенное имущество было изъято у злоумышленников.

Теперь им грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.