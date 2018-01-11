300 млн рублей будет выделено из бюджета Алтайского края на расселение ветхого и аварийного жилья в 2018 году. Об этом на встрече с журналистами в четверг, 11 января, сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин . Подробности передает корреспондент портала Amic.ru

"В 2018 году из регионального бюджета будет выделено 300 млн рублей на расселение ветхого и аварийного жилья. В крае 374 многоквартирных дома, признанных таковыми после 1 января 2012 года. Сейчас выбираем, какие именно объекты требуют безотлагательного расселения", — сообщил губернатор.

Остальные дома могут попасть в новую федеральную программу, которая должна начать действовать с 2019 года. Ее условия пока прорабатываются.

В 2013-2017 годах в России действовала федеральная программа по расселению ветхого и аварийного жилья. В Алтайском крае, по словам Карлина, было расселено более 153 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В новое жилье переехали 11,5 тысяч жителей.

"Федеральную программу мы выполнили полностью", — заявил губернатор.

Это стоило 4,7 млрд рублей, из них более 3 млрд — средства федерального уровня, из бюджета региона и муниципалитетов выделено 850 млн рублей.