Фото: пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области

Лобовое столкновение автомобилей Toyota Opa и Honda Stream привело к гибели шести человек на трассе Барнаул — Новосибирск.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла около 10:30 в Черепановском районе на 111-м километре трассы Р-256.

Согласно предварительным данным, водитель Toyota Opa выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Stream.

"В результате ДТП от полученных травм погибли шесть человек, трое получили травмы различной степени тяжести", — уточняют в полиции.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа, а также исполняющий обязанности заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области подполковник полиции Виктор Бондарев и начальник ГИБДД по Черепановскому району майор полиции Григорий Панфилов.

В связи с аварией начата доследственная проверка.