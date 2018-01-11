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Новости

Шесть человек погибли в лобовом ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск

, ИА "Амител"
Авария произошла в тот момент, когда один из автомобилей выехал на встречку

Фото: пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области

Лобовое столкновение автомобилей Toyota Opa и Honda Stream привело к гибели шести человек на трассе Барнаул — Новосибирск.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла около 10:30 в Черепановском районе на 111-м километре трассы Р-256.

Согласно предварительным данным, водитель Toyota Opa выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Stream.

"В результате ДТП от полученных травм погибли шесть человек, трое получили травмы различной степени тяжести", — уточняют в полиции.

На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа, а также исполняющий обязанности заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области подполковник полиции Виктор Бондарев и начальник ГИБДД по Черепановскому району майор полиции Григорий Панфилов.

В связи с аварией начата доследственная проверка.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.01.2018 13:22
- гость -

6ть человек.....СТРАШНО

0  0
11.01.2018 13:24
- гость -

палюбому как минимум кто-то один скорость превысил существенно

0  0
11.01.2018 13:26
Марина

Беспечность и скорость

0  0
11.01.2018 13:29
- гость -

А почему Россия не строит автомагистрали без встречного движения, но при этом "лишние" деньги вкладывает в экономику США и прочих стран!

0  0
11.01.2018 13:33
Алиса

Почти ежедневно гибнут люди на трассах.
Где предупредительные меры со стороны законодательства????
может быть ограничение скорости зимой на трассах, может повысить контроль качества подготовки в школах вождения????
опять ждем волшебного пендаля от президента?

0  0
11.01.2018 13:34
- гость -

Потому что пруль виноват

0  0
11.01.2018 13:36
- гость -


11.01.2018 13:33
Алиса


если нет инстинкта самосохранения, то никакие запреты не помогут...

0  0
11.01.2018 13:37
гостю 13:29

Из тех е соображений , что и продажа газа и электроэнергии братьям китайцам по демпингу и отсутствия газа на большей территории Алтая.

0  0
11.01.2018 13:44
- гость -


11.01.2018 13:33
Алиса

А Вас не посещают мысли, что именно из-за внутренней и внешней политики президента не происходит строительства новых безопасных шоссе, как в Китае например, нет производства своих современных безопасных автомобилей.

0  0
11.01.2018 13:45
- гость -

11.01.2018 13:33
Алиса
Какие предупредительные меры?
Знаки , ограничивающие скорость есть по всей трассе. камеры чуть не каждый километр. Ну что еще сделать? Повесить автоматы, которые будут распознавать гонщиков и отстреливать, пока они с собой еще кого-то не захватили?
Если у нас некоторые водители, сев за руль мозг выключают совсем, то никаким законодательством его не вживить!!!
"Выехал на встречную полосу" это скорее всего, при обгоне не убедился в том ,что встречная полоса свободна и вылетел. Тем более на правом руле, где видимость ограниченна. Но у нас же как рассуждают некоторые: "Если я опасность не вижу, значит ее нет. Да и вообще, я водитель-асс, у меня стаж 5 лет, проскочу"!
В итоге - 6 трупов. Проскочил, блин.

0  0
11.01.2018 13:49
- гость -

У меня было так, гололёд, торможение, занос, раскачка и вынос боком на встречку.
В протоколе написали "выехал на полосу встречного движения"... боком?

0  0
11.01.2018 13:50
- гость -

Сколько лет назад были разговоры расширить эту дорогу? Давно она сильно перегружена транспортом и вероятность ДТП крайне высокая. Даже если нарушать никто не будет - или плохо кому то стало или неполадка и пачка людей на тот свет сразу....

0  0
11.01.2018 13:51
гость 13:45

Так везде говорят и пишут - не воруй - воруют И даже, ты не поверишь! , содержат полицию и тюрмы
Надо создавать условия , а не лепить очередной знак - Опасный участок дороги
Не видел, что бы остановили фуру при превышении 70 км/час И объяснили барану, что ответственность наступает с 90 км/час , а нарушение ПДД с 70 км/час

0  0
11.01.2018 13:55
- гость -

11.01.2018 13:49
- гость -
а зачем на гололеде разгоняться а потом еще и тормозить?

0  0
11.01.2018 13:55
- гость -

Даже если нарушать никто не будет
---
так не бывает

0  0
11.01.2018 13:58
- гость -

Единственная мера от таких катастроф (не аварий!!!) на дорогах - это строительство современных дорог без встречного движения! Как может быть федеральная трасса быть с одной полосой в одну и другую сторону в такой великой стране как Россия?! Но деньги идут на Украину (кредит 3 млрд), Донецк и Луганск, Крым и Сирию и даже в США - но не на дороги...

0  0
11.01.2018 13:59
- гость -

на встречке - обгон
не обгоняй - жить будешь

0  0
11.01.2018 14:05
- гость -

11.01.2018 13:58, кому как, а меня напрягает мельтешение отбойника перед глазами

0  0
11.01.2018 14:06
- гость -

плюс с отбойником освальд перекладывать дороже
а это деньги, которые можно отдать учителям-врачам-пенсионерам

0  0
11.01.2018 14:07
- гость -

11.01.2018 13:59
- гость -
Скажите это тем, кто был во второй машине. Она-то никого не обгоняла вроде бы. И была на своей полосе.

0  0
11.01.2018 14:10
- гость -

Косоруль - зло!

0  0
11.01.2018 14:13
- гость -


11.01.2018 14:05
- гость -
Можно без отбойника, например разделительная полоса с газоном как на автобанах.

0  0
11.01.2018 14:16
- гость -

Зло в дурной башке, а рулём надо уметь пользоваться

0  0
11.01.2018 14:18
- гость -

а меня напрягает мельтешение
выдавать права только уравновешенным людям, без напрягов которые

0  0
11.01.2018 14:19
- гость -

а зачем на гололеде разгоняться а потом еще и тормозить?

Ты может на дальняк не едил никогда. На гололёде не написано, что это он. Где то трасса нормальная, а где то лёд. Впереди тормозят и ты будешь тормозить.

0  0
11.01.2018 14:20
крик души

может я чего-то не понимаю. Но мне еще 8 лет назад в автошколе инструктор вбил в голову, что если видимость ограничена, то нечего переть на обгон. Если гололед или снегопад, или сильный дождь, то не надо лететь выпучив глаза и превышая скорость. Это элементарные правила безопасности. Ведь мы же не прыгаем с крыши 16 этажного дома, если хотим спуститься вниз!!! Потому что это опасно. Можно погибнуть.
А Куда инстинкт самосохранения девается, при вождении? Засыпает что ли??? Почему за рулем некоторые не понимают, что здесь тоже можно погибнуть, да еще и прихватив с собой несколько человек!
Очень часто вижу, как по новосибирской трассе несутся автомобили (обычно почему-то дорогостоящие внедорожники) со скоростью ЗНАЧИТЕЛЬНО выше 90 км/ч. И если по какой-то причине не могут обогнать впереди идущий транспорт, то начинаюТ сигналить, мигать фарами, вынуждая прижаться к обочине и пропустить их - королей дорог. И сколько потом этих королей вверх колесами лежит на обочине?

0  0
11.01.2018 14:20
Гость

Поездка по российским дорогам это "русская рулетка" - не ты, так тебя...

0  0
11.01.2018 14:21
- гость -

11.01.2018 14:13
- гость
представьте себе, что будет на этой газонной полосе зимой в нашем-то климате!

0  0
11.01.2018 14:26
Вася Пупкин

11.01.2018 14:16

- гость -

Зло в дурной башке, а рулём надо уметь пользоваться

Вот ты едешь весь из себя такой умный и умеющий пользоваться рулём...а из-за встречной фуры на твою полосу вылетает тоже "профи", и чё?

0  0
11.01.2018 14:27
Гость

А на фото точно федеральная трасса, не просёлочная дорога?

0  0
11.01.2018 14:30
- гость -


11.01.2018 14:27
Гость

А на фото точно федеральная трасса, не просёлочная дорога?

+++++++++++++++++++++++!!!

0  0
11.01.2018 14:35
- гость -


11.01.2018 14:21
- гость -
Снег будет...

0  0
11.01.2018 14:37
- гость -

что будет на этой газонной полосе зимой в нашем-то климате!
всякая ерунда там будет но главное что есть разделение

0  0
11.01.2018 14:40
- гость -

11.01.2018 14:27
Гость

А на фото точно федеральная трасса, не просёлочная дорога?

+100500


11.01.2018 14:20
крик души

Лучше и не скажешь.

0  0
11.01.2018 14:50
- гость -

Вот ты едешь весь из себя такой умный и умеющий пользоваться рулём...а из-за встречной фуры на твою полосу вылетает тоже "профи", и чё?

Зло в его дурной башке. Что не так?
Мне не раз приходилось от таких дураков уворачиваться.

0  0
11.01.2018 15:00
- гость -

или ты или в тебя, как судьба сложится

0  0
11.01.2018 15:30
- гость -

Запретить правый руль!!!!!!!!И аварий будет гораздо меньше!!!!Они выезжают вслепую,-только и тормозим,чтобы не врезаться.Ездить с правым рулем можно только в городе-ВСЕ!!!!!!!!!

0  0
11.01.2018 15:37
- гость -

Совет всем!!!
Сам частенько езжу до НСКа, в лобешник вылетают постоянно, порой до пяти -семи раз за поездку!!!
Как только увидели такого "чудилу" не дергайтесь! Первое, что надо сделать, это включить правый поворотник и немного прижаться правее для того что бы "чудила" не поехал на Вашу бровку! Походу эта авария из таких.
Не пытайтесь показать, что Вы ПРАВЫ! моргать фарами и до последнего не прижиматься в своей бровке. Результат будет плачевный.
Если же Вы увидели, что идущий вам в лоб авто заморгал фарами, однозначно резко по тормозам, правый поворотник, максимально сбрасывайте скорость на асфальте и за тем на обочину.

0  0
11.01.2018 15:43
Гонец из Пензы

15:30
статистикой по ДТП с правы/левым рулём свои предложения подкрепить сможете?

0  0
11.01.2018 15:45
Гонец из Пензы

15:37
иногда лучше сразу в кювет

0  0
11.01.2018 15:47
Kimi

11-й км трассы Р-256. В Черепановском районе? Это как? Трасса откуда начало берет?
Хотя конечно это не так важно в данной теме (

0  0
11.01.2018 15:52
- гость -


11.01.2018 15:45
Гонец из Пензы
Автомобиль испытывают на лобовое столкновение. Лучше в лоб чем в бок.

0  0
11.01.2018 15:54
Kimi

11.01.2018 15:52

На скорости около 60 км/ч

0  0
11.01.2018 16:06
- гость -

11.01.2018 15:30
- гость
что так истерить?
уже 20 лет езжу и все норм
успакойтесь

0  0
11.01.2018 16:18
Гонец из Пензы

"Лучше в лоб чем в бок."
========
ну как хотите. а я бы предпочёл кювет.

0  0
11.01.2018 16:29
Алиса

11.01.2018 13:45
Алиса
Какие предупредительные меры?
Знаки , ограничивающие скорость есть по всей трассе. камеры чуть не каждый километр. Ну что еще сделать?

0  0
11.01.2018 16:30
Алиса

Если предложенные меры безопасности неэффективны, значит надо искать новые подходы , а не сидеть в креслах и говорить : мы сделали все что могли для этих неумных людей
Проблемы надо решать.

0  0
11.01.2018 16:31
Vista

Единственный дельный пост - гость 11.01.2018 15:37, это из реальной жизни, а не из теории в сослагательном наклонении ("если бы..".

0  0
11.01.2018 16:34
Алиса

Сейчас у всех видеорегистраторы есть, такие встречники нарушители пишутся на видео, может отправлять такие видео в Гибдд для привлечения их к ответственности?

0  0
11.01.2018 16:35
Vista

Смайл автоматом подцепился, в оригинале там скобка - предыдущий пост от 16,31. По сабжу- всем родственникам соболезнования, это самое страшное в жизни - терять родных людей...

0  0
11.01.2018 17:03
Алиса

фиолетово на ваши смайлы

0  0
11.01.2018 17:13
- гость -

Как только увидели такого "чудилу" не дергайтесь! Первое, что надо сделать, это включить правый поворотник и немного прижаться правее для того что бы "чудила" не поехал на Вашу бровку
---
сколько людей, столько и мнений. читал, что были случаи, когда сталкивались на обочине - будет виноват тот, кто не выезжал на встречку (либо виноват наполовину, не помню точно по какой причине виноватили, может быть в случае смерти того, кто обгонял)
правый поворотник вообще его расслабит. столкнетесь с ним в своей полосе
вроде как обгоняющий сам должен все понять и уехать на встречную обочину...

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