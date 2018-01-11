Фото: пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области
Лобовое столкновение автомобилей Toyota Opa и Honda Stream привело к гибели шести человек на трассе Барнаул — Новосибирск.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла около 10:30 в Черепановском районе на 111-м километре трассы Р-256.
Согласно предварительным данным, водитель Toyota Opa выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda Stream.
"В результате ДТП от полученных травм погибли шесть человек, трое получили травмы различной степени тяжести", — уточняют в полиции.
На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа, а также исполняющий обязанности заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области подполковник полиции Виктор Бондарев и начальник ГИБДД по Черепановскому району майор полиции Григорий Панфилов.
В связи с аварией начата доследственная проверка.
Комментарии
6ть человек.....СТРАШНО
палюбому как минимум кто-то один скорость превысил существенно
Беспечность и скорость
А почему Россия не строит автомагистрали без встречного движения, но при этом "лишние" деньги вкладывает в экономику США и прочих стран!
Почти ежедневно гибнут люди на трассах.
Где предупредительные меры со стороны законодательства????
может быть ограничение скорости зимой на трассах, может повысить контроль качества подготовки в школах вождения????
опять ждем волшебного пендаля от президента?
Потому что пруль виноват
11.01.2018 13:33
Алиса
если нет инстинкта самосохранения, то никакие запреты не помогут...
Из тех е соображений , что и продажа газа и электроэнергии братьям китайцам по демпингу и отсутствия газа на большей территории Алтая.
11.01.2018 13:33
Алиса
А Вас не посещают мысли, что именно из-за внутренней и внешней политики президента не происходит строительства новых безопасных шоссе, как в Китае например, нет производства своих современных безопасных автомобилей.
11.01.2018 13:33
Алиса
Какие предупредительные меры?
Знаки , ограничивающие скорость есть по всей трассе. камеры чуть не каждый километр. Ну что еще сделать? Повесить автоматы, которые будут распознавать гонщиков и отстреливать, пока они с собой еще кого-то не захватили?
Если у нас некоторые водители, сев за руль мозг выключают совсем, то никаким законодательством его не вживить!!!
"Выехал на встречную полосу" это скорее всего, при обгоне не убедился в том ,что встречная полоса свободна и вылетел. Тем более на правом руле, где видимость ограниченна. Но у нас же как рассуждают некоторые: "Если я опасность не вижу, значит ее нет. Да и вообще, я водитель-асс, у меня стаж 5 лет, проскочу"!
В итоге - 6 трупов. Проскочил, блин.
У меня было так, гололёд, торможение, занос, раскачка и вынос боком на встречку.
В протоколе написали "выехал на полосу встречного движения"... боком?
Сколько лет назад были разговоры расширить эту дорогу? Давно она сильно перегружена транспортом и вероятность ДТП крайне высокая. Даже если нарушать никто не будет - или плохо кому то стало или неполадка и пачка людей на тот свет сразу....
Так везде говорят и пишут - не воруй - воруют И даже, ты не поверишь! , содержат полицию и тюрмы
Надо создавать условия , а не лепить очередной знак - Опасный участок дороги
Не видел, что бы остановили фуру при превышении 70 км/час И объяснили барану, что ответственность наступает с 90 км/час , а нарушение ПДД с 70 км/час
11.01.2018 13:49
- гость -
а зачем на гололеде разгоняться а потом еще и тормозить?
Даже если нарушать никто не будет
---
так не бывает
Единственная мера от таких катастроф (не аварий!!!) на дорогах - это строительство современных дорог без встречного движения! Как может быть федеральная трасса быть с одной полосой в одну и другую сторону в такой великой стране как Россия?! Но деньги идут на Украину (кредит 3 млрд), Донецк и Луганск, Крым и Сирию и даже в США - но не на дороги...
на встречке - обгон
не обгоняй - жить будешь
11.01.2018 13:58, кому как, а меня напрягает мельтешение отбойника перед глазами
плюс с отбойником освальд перекладывать дороже
а это деньги, которые можно отдать учителям-врачам-пенсионерам
11.01.2018 13:59
- гость -
Скажите это тем, кто был во второй машине. Она-то никого не обгоняла вроде бы. И была на своей полосе.
Косоруль - зло!
11.01.2018 14:05
- гость -
Можно без отбойника, например разделительная полоса с газоном как на автобанах.
Зло в дурной башке, а рулём надо уметь пользоваться
а меня напрягает мельтешение
выдавать права только уравновешенным людям, без напрягов которые
а зачем на гололеде разгоняться а потом еще и тормозить?
Ты может на дальняк не едил никогда. На гололёде не написано, что это он. Где то трасса нормальная, а где то лёд. Впереди тормозят и ты будешь тормозить.
может я чего-то не понимаю. Но мне еще 8 лет назад в автошколе инструктор вбил в голову, что если видимость ограничена, то нечего переть на обгон. Если гололед или снегопад, или сильный дождь, то не надо лететь выпучив глаза и превышая скорость. Это элементарные правила безопасности. Ведь мы же не прыгаем с крыши 16 этажного дома, если хотим спуститься вниз!!! Потому что это опасно. Можно погибнуть.
А Куда инстинкт самосохранения девается, при вождении? Засыпает что ли??? Почему за рулем некоторые не понимают, что здесь тоже можно погибнуть, да еще и прихватив с собой несколько человек!
Очень часто вижу, как по новосибирской трассе несутся автомобили (обычно почему-то дорогостоящие внедорожники) со скоростью ЗНАЧИТЕЛЬНО выше 90 км/ч. И если по какой-то причине не могут обогнать впереди идущий транспорт, то начинаюТ сигналить, мигать фарами, вынуждая прижаться к обочине и пропустить их - королей дорог. И сколько потом этих королей вверх колесами лежит на обочине?
Поездка по российским дорогам это "русская рулетка" - не ты, так тебя...
11.01.2018 14:13
- гость
представьте себе, что будет на этой газонной полосе зимой в нашем-то климате!
11.01.2018 14:16
- гость -
Зло в дурной башке, а рулём надо уметь пользоваться
Вот ты едешь весь из себя такой умный и умеющий пользоваться рулём...а из-за встречной фуры на твою полосу вылетает тоже "профи", и чё?
А на фото точно федеральная трасса, не просёлочная дорога?
11.01.2018 14:27
Гость
А на фото точно федеральная трасса, не просёлочная дорога?
+++++++++++++++++++++++!!!
11.01.2018 14:21
- гость -
Снег будет...
что будет на этой газонной полосе зимой в нашем-то климате!
всякая ерунда там будет но главное что есть разделение
11.01.2018 14:27
Гость
А на фото точно федеральная трасса, не просёлочная дорога?
+100500
11.01.2018 14:20
крик души
Лучше и не скажешь.
Вот ты едешь весь из себя такой умный и умеющий пользоваться рулём...а из-за встречной фуры на твою полосу вылетает тоже "профи", и чё?
Зло в его дурной башке. Что не так?
Мне не раз приходилось от таких дураков уворачиваться.
или ты или в тебя, как судьба сложится
Запретить правый руль!!!!!!!!И аварий будет гораздо меньше!!!!Они выезжают вслепую,-только и тормозим,чтобы не врезаться.Ездить с правым рулем можно только в городе-ВСЕ!!!!!!!!!
Совет всем!!!
Сам частенько езжу до НСКа, в лобешник вылетают постоянно, порой до пяти -семи раз за поездку!!!
Как только увидели такого "чудилу" не дергайтесь! Первое, что надо сделать, это включить правый поворотник и немного прижаться правее для того что бы "чудила" не поехал на Вашу бровку! Походу эта авария из таких.
Не пытайтесь показать, что Вы ПРАВЫ! моргать фарами и до последнего не прижиматься в своей бровке. Результат будет плачевный.
Если же Вы увидели, что идущий вам в лоб авто заморгал фарами, однозначно резко по тормозам, правый поворотник, максимально сбрасывайте скорость на асфальте и за тем на обочину.
15:30
статистикой по ДТП с правы/левым рулём свои предложения подкрепить сможете?
15:37
иногда лучше сразу в кювет
11-й км трассы Р-256. В Черепановском районе? Это как? Трасса откуда начало берет?
Хотя конечно это не так важно в данной теме (
11.01.2018 15:45
Гонец из Пензы
Автомобиль испытывают на лобовое столкновение. Лучше в лоб чем в бок.
11.01.2018 15:52
На скорости около 60 км/ч
11.01.2018 15:30
- гость
что так истерить?
уже 20 лет езжу и все норм
успакойтесь
"Лучше в лоб чем в бок."
========
ну как хотите. а я бы предпочёл кювет.
11.01.2018 13:45
Алиса
Какие предупредительные меры?
Знаки , ограничивающие скорость есть по всей трассе. камеры чуть не каждый километр. Ну что еще сделать?
Если предложенные меры безопасности неэффективны, значит надо искать новые подходы , а не сидеть в креслах и говорить : мы сделали все что могли для этих неумных людей
Проблемы надо решать.
Единственный дельный пост - гость 11.01.2018 15:37, это из реальной жизни, а не из теории в сослагательном наклонении ("если бы..".
Сейчас у всех видеорегистраторы есть, такие встречники нарушители пишутся на видео, может отправлять такие видео в Гибдд для привлечения их к ответственности?
Смайл автоматом подцепился, в оригинале там скобка - предыдущий пост от 16,31. По сабжу- всем родственникам соболезнования, это самое страшное в жизни - терять родных людей...
фиолетово на ваши смайлы
Как только увидели такого "чудилу" не дергайтесь! Первое, что надо сделать, это включить правый поворотник и немного прижаться правее для того что бы "чудила" не поехал на Вашу бровку
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сколько людей, столько и мнений. читал, что были случаи, когда сталкивались на обочине - будет виноват тот, кто не выезжал на встречку (либо виноват наполовину, не помню точно по какой причине виноватили, может быть в случае смерти того, кто обгонял)
правый поворотник вообще его расслабит. столкнетесь с ним в своей полосе
вроде как обгоняющий сам должен все понять и уехать на встречную обочину...