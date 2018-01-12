В преддверии Нового года радиостанция DFM Барнаул решила исполнить роль Деда Мороза и подарить новенький сноуборд одному из любителей экстрима и зимних склонов.

В группе в соцсети "ВКонтакте" DFM Барнаул был объявлен конкурс, по условиям которого необходимо было загрузить свои фотографии в специальный альбом "Бордомания" и набрать больше всех лайков, чтобы получить заветную "доску".

Участники розыгрыша творчески подошли к задаче и показали всю свою любовь к сноубордингу, разместив смелые и креативные фотографии, ведь на кону была новенькая "доска"

После упорной борьбы победительницей стала Екатерина Рогова. В торжественной обстановке программный редактор DFM Барнаул Илья Шаповалов вручил девушке новый, выбранный специально для нее сноуборд.