Фото: mtdata.ru
Хоккеисты клуба "Авангард" Михаил Фисенко и Андрей Стась устроили потасовку на новогоднем корпоративе. Об этом пишет Life со ссылкой на "Бизнес online".
По данным издания, в драке также пострадала жена Стася Валерия, которая попыталась защитить мужа, но получила удар в лицо от защитника хоккейного клуба Максима Чудинова.
В результате драки у Стася был сломан нос, поэтому для оказания ему помощи вызвали медиков. По данным "Ленты.ру", сотрудникам ресторана "Оскар", где проходил корпоратив, после инцидента пришлось "отмывать лужи крови с пола".
Уточняется, что причиной драки стал конфликт игроков с белорусским тренером Андреем Скабелкой, которого команда пыталась уволить из клуба. Стась отказался участвовать в сговоре против наставника.
Комментарии
Вот это поворот!!!
Это нормально для игроков Авангарда...
там такое частенько бывает...
Плюс у игроков, которые против Скабелки, один агент... а у Скабелки - другой...
в драке также пострадала жена Стася Валерия,
В результате драки у Стася был сломан нос,
А у Стась?