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Хоккеисты клуба "Авангард" Михаил Фисенко и Андрей Стась устроили потасовку на новогоднем корпоративе. Об этом пишет Life со ссылкой на "Бизнес online".

По данным издания, в драке также пострадала жена Стася Валерия, которая попыталась защитить мужа, но получила удар в лицо от защитника хоккейного клуба Максима Чудинова.

В результате драки у Стася был сломан нос, поэтому для оказания ему помощи вызвали медиков. По данным "Ленты.ру", сотрудникам ресторана "Оскар", где проходил корпоратив, после инцидента пришлось "отмывать лужи крови с пола".

Уточняется, что причиной драки стал конфликт игроков с белорусским тренером Андреем Скабелкой, которого команда пыталась уволить из клуба. Стась отказался участвовать в сговоре против наставника.