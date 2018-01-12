valeriehegarty.com
Разрушение искусства — тоже искусство. Так можно охарактеризовать творчество американской художницы и скульптора Валери Хегарти.
Валери родилась в 1957 году в Берлингтоне. Получила степень бакалавра на факультете иллюстрации в Academy of Art College в Сан-Франциско, позже окончила магистратуру чикагской School of the Art Institute.
Её работы выставляются в музеях Америки и Европы.
Комментарии
блюэээээ какоето
Зачем демонстрировать рисунки больных людей? Эти изображения для специалистов-психиатров. А редакторы Амика какую цель преследуют?