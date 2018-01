valeriehegarty.com

Разрушение искусства — тоже искусство. Так можно охарактеризовать творчество американской художницы и скульптора Валери Хегарти.

Валери родилась в 1957 году в Берлингтоне. Получила степень бакалавра на факультете иллюстрации в Academy of Art College в Сан-Франциско, позже окончила магистратуру чикагской School of the Art Institute.

Её работы выставляются в музеях Америки и Европы.