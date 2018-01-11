Сегодня, 11 января, одному из самых популярных и талантливых российских актеров последних двух десятилетий Константину Хабенскому исполнилось 46 лет. Он родился в 1972 году в Ленинграде.

С 1981 по 1985 год семья Хабенского жила в Нижневартовске. После окончания 8-го класса будущий народный артист России поступил в техникум авиационного приборостроения и автоматики, но, проучившись три года, понял, что эта специальность не для него. Хабенский начал работать, поменял несколько профессий: полотера, дворника, уличного музыканта, монтировщика в театре-студии. Затем он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (мастерская В.М. Фильштинского). Во время учебы стал играть в театре.

В 1994 году состоялся дебют Хабенского в кино – эпизодическая роль в фильме "На кого Бог пошлет". Хабенский также известен своей общественной деятельностью. Он является основателем благотворительного фонда для детей, больных раком, а также студий творческого развития в ряде российских городов.

Всего в фильмографии актера около 50 киноролей. Предлагаем вспомнить наиболее яркие из них.

1. Одна из самых известных ролей Хабенского в кино — роль верховного правителя Сибири Александра Колчака в фильме "Адмирал". Он вышел в прокат в 2008 году.

2. Не меньше славы актеру принесла работа в постановке по мотивам книги Алексея Иванова "Географ глобус пропил", где он сыграл учителя Виктора Служкина.

3. Еще одна запоминающаяся работа Хабенского — в фильмах "Ночной дозор" и "Дневной дозор", где он сыграл Антона Городецкого.

4. В 2005 году Хабенский сыграл террориста-народника Грина в фильме по роману Бориса Акунина "Статский советник".

5. Фильм 2002 года "В движении", где Хабенскому досталась главная роль — журналиста Александра Гурьева. Кино представляет собой интерпретацию ленты Феллини "Сладкая жизнь", перенесённую в современную российскую действительность.

6. "Женская собственность" Дмитрия Месхиева — один из первых фильмов, где Хабенский исполнил главную роль — Андрея Калинина.

7. Фильм 2016 года — "Коллектор", где Хабенский блестяще изобразил представителя одной из самых неоднозначных профессий в России последних лет.

8. Сериал "Метод", где Хабенский бесподобно сыграл следователя Родиона Меглина.

9. Особняком стоит сериал "Убойная сила", выходивший в 2000-2005 годах. В нем Константин Хабенский сыграл опера Игоря Плахова.

10. Фильм, срежиссированный Тимуром Бекмамбетовым в Голливуде в 2008 году, "Особо опасен". В нем снимались Анджелина Джоли и Джеймс МакЭвой, Хабенскому досталась яркая роль специалиста по взрывам.

11. "Черное море" — приключенческий триллер 2014 года от Кевина Макдональда, где Хабенский сыграл Блэки "Юрича".

12. В 2018 году состоится дебют Хабенского в качестве режиссера. Он снял военную драму "Собибор", где сыграл одну из главных ролей. Премьера ожидается в конце апреля.