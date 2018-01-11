Фото: dogbreedgallery.com
В Швейцарии правительство запретило владельцам собак использовать автоматические устройства, которые мешают питомцам лаять. Кроме этого, на заседании, которое прошло накануне, 10 января, оно внесло несколько других поправок в ветеринарные правила в целях улучшения обращения с представителями животного мира. В частности, теперь нельзя перевозить омаров на льду, а при их кулинарном приготовлении — бросать живыми в кипяток без предварительного умерщвления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт швейцарского правительства.
В сообщении уточняется, что теперь будут запрещены любые устройства, которые предназначены для того, чтобы мешать собакам лаять, и включаются автоматически, когда животное издает звуки. Также приняты дополнительные меры по пресечению торговли собаками, которые ввезены в страну нелегально: в объявлениях о продаже придется указывать свой адрес и данные о происхождении животного.
Агентство добавляет, что живых ракообразных, например омаров, отныне "нельзя транспортировать на льду или в ледяной воде". Согласно новым правилам, водных обитателей необходимо "всегда держать в их естественной среде", а "перед умерщвлением они должны быть оглушены". Распространенная сейчас в ресторанах практика бросать живых омаров в кипяток тоже попала под запрет.
Чтобы уменьшить вероятность содержания домашних питомцев в слишком маленьких клетках, продавцам теперь необходимо письменно информировать покупателей о том, для каких видов животных они предназначены.
Комментарии
Я всегда в ленте на живую рыбу смотрю — как она там мучается в ожидании конца. Неужели кто то покупает?
Да чего уж, запретили бы есть омаров, а то и вообще мясо
Какие гуманные швейцарцы. Я бы им ещё рекомендовал, прежде чем подоить корову, спрашивать у неё разрешения, а то вдруг она не готова.
Это европейских подход. В Азии с живых собак спускают шкуру, что б с неё сделать обувку, в ресторанах живую рыбу кидают жариться на плиту при посетителях и т.д.
Кто петросянит про "а может спрашивать разрешения перед дойкой, а может вообще мясо не есть" - вэлком в Китай, в Японию с такой ментальностью. А нормальный человек всегда за гуманизм ко всему живому.
Вонадий, ты поди и комаров на себе не убиваешь, уважая их право на жизнь.
Поэтому все европейцы ломятся на какие-нибудь острова, где можно поесть свежие морепродукты и никто не льет слезы по загубленным ракообразным
Безобразие!!! Во Франции гусей ради фуагра мучают!!!!!!!
15:44
ага. свободу курям птицефабрик!
И что мне теперь с курами делать?
Вы смотрите что у нас запрещают. А уж потом там.