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В Швейцарии правительство запретило владельцам собак использовать автоматические устройства, которые мешают питомцам лаять. Кроме этого, на заседании, которое прошло накануне, 10 января, оно внесло несколько других поправок в ветеринарные правила в целях улучшения обращения с представителями животного мира. В частности, теперь нельзя перевозить омаров на льду, а при их кулинарном приготовлении — бросать живыми в кипяток без предварительного умерщвления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт швейцарского правительства.

В сообщении уточняется, что теперь будут запрещены любые устройства, которые предназначены для того, чтобы мешать собакам лаять, и включаются автоматически, когда животное издает звуки. Также приняты дополнительные меры по пресечению торговли собаками, которые ввезены в страну нелегально: в объявлениях о продаже придется указывать свой адрес и данные о происхождении животного.

Агентство добавляет, что живых ракообразных, например омаров, отныне "нельзя транспортировать на льду или в ледяной воде". Согласно новым правилам, водных обитателей необходимо "всегда держать в их естественной среде", а "перед умерщвлением они должны быть оглушены". Распространенная сейчас в ресторанах практика бросать живых омаров в кипяток тоже попала под запрет.

Чтобы уменьшить вероятность содержания домашних питомцев в слишком маленьких клетках, продавцам теперь необходимо письменно информировать покупателей о том, для каких видов животных они предназначены.