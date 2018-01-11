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Цены на топливо в Сибири прекратили рост с наступлением 2018 года. До этого, напомним, ГСМ дорожали в федеральном округе несколько недель подряд.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 31 декабря по 7 января в целом по стране на АЗС ВИНК средние цены стабилизировались на все виды нефтепродуктов.

Непосредственно в Сибири в указанный период удорожания бензина не произошло, и даже зафиксировано снижение стоимости АИ-92 и зимнего дизельного топлива на одну копейку. На бензин АИ-95 в СФО цены остались на прежнем уровне.

Что касается ситуации непосредственно в Алтайском крае, то по состоянию на 7 января в нашем регионе в сравнении с предыдущим отчетным периодом изменений не произошло.

Средняя стоимость литра АИ-92 в крае составила 36,85 рубля, АИ-95 — 38,74 рубля, зимней солярки — 40,38 рубля.

Напомним, что цены на топливо в Алтайском крае демонстрировали рост на протяжении ноября — декабря 2017 года.

В тот период, отметим, на фоне удорожания ГСМ перевозчики, работающие в Барнауле, заявили о намерении обратиться в городскую администрацию с просьбой увеличить стоимость проезда в городских автобусах и маршрутках.