Фото: binokl.cc
Цены на топливо в Сибири прекратили рост с наступлением 2018 года. До этого, напомним, ГСМ дорожали в федеральном округе несколько недель подряд.
Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в период с 31 декабря по 7 января в целом по стране на АЗС ВИНК средние цены стабилизировались на все виды нефтепродуктов.
Непосредственно в Сибири в указанный период удорожания бензина не произошло, и даже зафиксировано снижение стоимости АИ-92 и зимнего дизельного топлива на одну копейку. На бензин АИ-95 в СФО цены остались на прежнем уровне.
Что касается ситуации непосредственно в Алтайском крае, то по состоянию на 7 января в нашем регионе в сравнении с предыдущим отчетным периодом изменений не произошло.
Средняя стоимость литра АИ-92 в крае составила 36,85 рубля, АИ-95 — 38,74 рубля, зимней солярки — 40,38 рубля.
Напомним, что цены на топливо в Алтайском крае демонстрировали рост на протяжении ноября — декабря 2017 года.
В тот период, отметим, на фоне удорожания ГСМ перевозчики, работающие в Барнауле, заявили о намерении обратиться в городскую администрацию с просьбой увеличить стоимость проезда в городских автобусах и маршрутках.
Комментарии
бензин перестал дорожать на Алтае с началом года
Ржу в голосину. Акциз 50 копеек на литр с 01.01.2018, а цены начали поднимать ещё с осени 2017 года и подняли уже минимум на 2 рубля.
Преподносят как Дар Божий)
Перестал - может скоро выборы, не ? ...
"Средняя стоимость литра АИ-92 в крае составила 36,85 рубля"
======
сейчас проезжал заправку роснефти в ленточном, 92 - 37,05.
среднюю цену считают вместе с мочой на всяких эволюшенах?
ща, выборы Путина в марте пройдут, и понеслась - кто выше ценник задерёт... Заживём, как никогда!
Бензин тоже ждёт выборов.
Чую, к выборам и водка подешевеет