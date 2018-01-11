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99 лет назад, 11 января 1919 года, Совнарком принял декрет о введении продразверстки — системы заготовок сельхозпродуктов. Она заключалась в обязательной сдаче крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов сверх установленных норм на личные и хозяйственные нужды.

Впервые продразверстка была введена в Российской империи 2 декабря 1916 года, в то же время сохранялась и ранее действовавшая система государственных закупок на свободном рынке. 25 марта 1917 года Временное правительство ввело хлебную монополию, предполагавшую передачу всего объема произведенного хлеба за вычетом установленных норм потребления на личные и хозяйственные нужды.

Повторно продразверстка была введена советской властью на всей территории страны 11 января 1919 года в условиях гражданской войны и разрухи, а также действовавшей с 13 мая 1918 года продовольственной диктатуры. Продразверстка стала частью комплекса мероприятий, известных как политика "военного коммунизма".

При этом продразверстка распространилась не только на хлеб, но и на картофель, мясо, а к концу 1920 года – почти на все сельхозпродукты. Методы, применяемые при заготовках в период продовольственной диктатуры, вызывали рост крестьянского недовольства, переходившего в вооруженные выступления крестьян.

Не стал исключением и Алтай. Здесь большевики незамедлительно в январе 1919 года приступили к формированию учетно-реквизиционных отрядов. В деревнях сначала проводили собрания, призывали крестьян добровольно сдавать хлеб для голодающих рабочих, когда агитация не действовала, силой брали хлеб, а сопротивляющихся арестовывали и отправляли в Барнаул. Естественно, это вызывало недовольство, вплоть до вооруженных выступлений против советской власти, как это было, например, в селе Зеркальном Барнаульского уезда.

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На время диктатуры Колчака продразверстка в чистом виде на Алтае не осуществлялась. Ей на смену пришла реквизиция хлеба, иного продовольствия, а также скота. В первые месяцы после восстановления советской власти в Сибири продовольственные заготовки проводились не путем разверстки, как это было в центральных губерниях Советской России, а так называемым методом самотека. Однако уже 20 июля 1920 года был издан декрет СНК "Об изъятии хлебных излишков в Сибири".

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На долю Алтайской губернии приходилась почти треть всей разверстки Сибири. Несколько позже, когда выяснилось, что страна в результате неурожая в центральных губерниях недополучила примерно 40% хлеба, контрольные задания по разверстке для всей Сибири, в том числе для Алтая, были увеличены. Ленин не раз и не без основания подчеркивал, что в Сибири живут "самые сытые крестьяне", а раз так — необходимо заставить их делиться.

21 марта 1921 года продразверстка была заменена продналогом, что стало основной мерой перехода к политике НЭПа.