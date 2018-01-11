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Депутат "Единой России" Николай Герасименко внес на рассмотрение в Думу законопроект, который обязывает медорганизации обеспечить возможность для членов семьи посетить пациента, получающего стационарную помощь в реанимации, пишет РИА "Новости".
Автор отмечает, что сейчас действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии. Доступ к пациентам зачастую является "жестом доброй воли главврача", из-за чего в обществе возникает негативная реакция, а также часто снижается эффективность лечения пациентов.
"Проект федерального закона предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии", — цитирует агентство текст пояснительной записки к инициативе.
В сопроводительных документах к законопроекту подчеркивается, что порядок посещения должен устанавливать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Комментарии
Как мило, книжки им читать будут...
Давно пора как в современных странах!
Родственников больных в тяжёлой форме поступивших со скорой помощи в палату интенсивной терапии настоятельно просят оставаться с ними на первое время.А в реанимационном отделении неужели строгие порядки необоснованы?
А о медиках кто-нибудь подумал ? Как им работать , когда под ногами куча родственников путается или с расспросами лезут -" а что вы сейчас делаете , а что это за лек-во , а для чего это , а ..".и тд и тп
11.01.2018 14:31
гость
Ну "кучу"никто туда не пустит, не преувеличивайте.
Какой то дурдом! пускать в реанимацию посетителей. Как правило там находятся несколько больных в бессознательном состоянии и тут на тебе, в стерильную плату заваливают родственники и ..... что дальше? лежат люди, работает аппаратура, куча проводков, датчиков, аппаратов искусственного дыхания, что там делать??? А представьте ситуацию - лежит Ваш родственник, а к соседу завалила какая нибудь бабка не уклюжая и нечаянно отключила Вашего родственника от аппарата? а таких родственников в один момент может быть более или равно количеству больных?!
Да что уж так! Давайте сразу пускать и на операции! На родах же смелые присутствуют!
Ау, умники... Если ваш ребенок лежит в реанимации с непонятным прогнозом, в сознании... Готовы дать ему умереть одному?
Муж лежал в реанимации. Кормят с ложки, суют в рот не глядя, может человек проглотить или нет. Не успел, облился, только что не лупят ремнём. Окна в коридоре откроют, сквозняк, одеяла сами знаете какие там, некоторые просто не могут укрыться. В общем-то лечат как могут, но отношение...да как везде отношение.
Так начните менять отношение с себя ,глядишь и к вам начнут относится хорошо