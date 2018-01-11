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Депутат "Единой России" Николай Герасименко внес на рассмотрение в Думу законопроект, который обязывает медорганизации обеспечить возможность для членов семьи посетить пациента, получающего стационарную помощь в реанимации, пишет РИА "Новости".

Автор отмечает, что сейчас действующее законодательство не содержит прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии. Доступ к пациентам зачастую является "жестом доброй воли главврача", из-за чего в обществе возникает негативная реакция, а также часто снижается эффективность лечения пациентов.

"Проект федерального закона предлагает обеспечить возможность посещения родителями, иными членами семьи, законными представителями пациента при оказании ему стационарной медицинской помощи в медицинской организации в отделении реанимации и палате интенсивной терапии", — цитирует агентство текст пояснительной записки к инициативе.

В сопроводительных документах к законопроекту подчеркивается, что порядок посещения должен устанавливать уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.