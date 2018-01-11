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Замначальника СИЗО "Матросская тишина" уволили после скандала с VIP-камерами. Еще троих сотрудников оперативного отдела привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ФСИН.

Агентство напоминает, что в конце прошлого года правозащитники нашли в изоляторе камеры для "особо важных" арестантов. После этого ФСИН провела проверку условий содержания подследственных и обвиняемых.

Ведомство выявило ряд нарушений и направило соответствующие материалы в следственные органы. Проверки в "Матросской тишине" продолжаются.

По словам зампреда Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, условия содержания в VIP-камерах были сравнимы "с четырехзвездочными гостиницами". Там стоял холодильник с деликатесами, большие современные телевизоры, а также "дорогой унитаз".

Меркачева подчеркнула, что в данных помещениях содержались подозреваемые в мошенничестве. Она добавила, что руководство СИЗО не смогло прояснить ситуацию.