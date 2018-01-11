Фото: 1tulatv.ru
Ураганный ветер обрушился на Алтайский край днем в четверг, 11 января — жители Барнаула почувствовали резкое ухудшение погоды в обед.
В настоящее время в краевой столице наблюдаются сильные порывы ветра. Напомним, что синоптики прогнозировали по краю ветер скоростью до 30 метров в секунду.
Спасатели заранее предупреждали жителей региона о вероятном ухудшении погодных условий и убедительно просили граждан соблюдать меры предосторожности.
Автомобилистов также предупреждали о том, что в условиях ураганного ветра следует воздержаться от дальних поездок.
В данный момент на сайте Алтайавтодора опубликовано следующее сообщение: "Водители! Будьте предельно внимательными на дорогах, выбирайте оптимальную скорость движения ТС по дорожным условиям, соблюдайте безопасную дистанцию".
В социальных сетях автомобилисты активно сообщают о непростой дорожной ситуации на трассах и выкладывают видео складывающейся обстановки.
Комментарии
смотрю в окно - тишь да гладь. где ураган? может я не в барнауле? аааа!!! где я????
14_25)Плюсую!!!
вы не в окно пяльтесь, которое закрытый дворик смотрит, а на улицу выйдите
шкала Бофорта заканчивается на 32 м/с, ну давай родной, поднажми, и можно пилу включать
11.01.2018 14:36
- гость -
вышла. нет урагана
11.01.2018 14:56
- гость -
фото сделай что ты на улице