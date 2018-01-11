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Ураганный ветер обрушился на Алтайский край днем в четверг, 11 января — жители Барнаула почувствовали резкое ухудшение погоды в обед.

В настоящее время в краевой столице наблюдаются сильные порывы ветра. Напомним, что синоптики прогнозировали по краю ветер скоростью до 30 метров в секунду.

Спасатели заранее предупреждали жителей региона о вероятном ухудшении погодных условий и убедительно просили граждан соблюдать меры предосторожности.

Автомобилистов также предупреждали о том, что в условиях ураганного ветра следует воздержаться от дальних поездок.

В данный момент на сайте Алтайавтодора опубликовано следующее сообщение: "Водители! Будьте предельно внимательными на дорогах, выбирайте оптимальную скорость движения ТС по дорожным условиям, соблюдайте безопасную дистанцию".

В социальных сетях автомобилисты активно сообщают о непростой дорожной ситуации на трассах и выкладывают видео складывающейся обстановки.