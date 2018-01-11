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Следственные органы устанавливают местонахождение пенсионерки из Бийска, которая пропала еще в октябре 2017 года.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, Надежда Дмитриевна Шершенко ушла из дома 12 октября, и до сих пор неизвестно, где она находится.

"В связи с тем, что длительное время нет достоверных данных о ее местонахождении, следственным отделом по г. Бийску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", — добавляют в СКР.

Приметы пропавшей: на вид около 70 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волос белый волнистый до плеч.

Граждан, что-либо знающих о судьбе женщины, просят сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-39 или 02 (с мобильного телефона 102).