Фото: АГМУ

120 студентов Алтайского государственного медицинского университета в составе трех студотрядов — "Азимут", "Армада" и "Время" — примут участие в патриотической акции "Снежный десант", которая пройдет в Алтайском крае с 26 января по 4 февраля. Об этом пишет "АП".

Четвертый год подряд бойцом отряда "Время" будет прибывший из Гвинеи студент Абубакар Силла. Ему нравится ездить по селам региона, помогать пенсионерам и нуждающимся людям в уборке снега, общаться с ними и рассказывать о своей будущей профессии врача.

В пресс-службе АГМУ рассказали, что кроме иностранцев в составе "Снежного десанта" есть ребята из таких российских городов, как Москва, Томск, Омск и Калининград. В поездках по Алтайскому краю они не только будут убирать снег и помогать в благоустройстве территории, но и встречаться со школьниками, читать лекции о профилактике СПИДа, алкогольной зависимости и табакокурения, а также устраивать концерты и спортивные соревнования.

Подчеркивается, что все члены студотрядов прошли спецобучение и уже провели несколько пробных вылазок в школы краевой столицы.