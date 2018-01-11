Фото: instagram.com
Известный российский медведь по кличке Степан, который очень популярен у кинематографистов и любителей фотосессий, отметил 25-летний юбилей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Газета отмечает, что зверь снялся в паре десятков фильмов. При этом в одной из лент Степана пришлось гримировать — его покрасили в бурый цвет для картины Павла Лунгина "Царь". Последний проект медведя — "Елки-1914", где у Степана была главная роль в одной из новелл.
Кроме этого, с 700-килограммовым зверем любят устраивать фотосессии красивые девушки. При этом, отмечает газета, многие считают, что фото со Степаном — это фотомонтаж. Также этот медведь регулярно становится героем публикаций британских СМИ.
О юбилее зверя сообщили его дрессировщики — Светлана и Юрий Пантелеенко, разместившие запись в Instagram. "Тебе уже 25 лет, по человечески за 75, желаем лишь здоровым быть и веселым, а значит — счастливым!" — цитирует издание слова укротительницы.
В заключение отмечается, что Степан является уникальным медведем еще и потому, что за всю жизнь он никого не укусил и не обидел.
Наш Степан,любимый, обожаемый,с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ тебя!!! Ты- самое большое сокровище в нашей жизни, ты- самое дорогое, что у нас есть! Спасибо тебе за твою любовь и нежность.Я не задумываюсь кому прокричать спасибо, судьбе, или случаю, или возможно богу, что ты у нас есть. .Ты умеешь любить,дружить и верным быть наш челеветища милая мордочка, пуговки-глазки и ушки пушистики. Ты — уникальный и мы гордимся тобой!! Тебе уже 25 лет,по человечески за 75 и желаем лишь здоровым быть и веселым, а значит — счастливым!
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Всем всем искренне благодарим за теплые поздравления , за добрые пожелания и приятные слова. Пусть у вас всё будет замечательно и благополучно. Желаю вам в ответ большого счастья и верной удачи. Спасибо большое за ваше внимание и чудесные поздравления !!!До слез трогательно!!!СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! Photo by @olga.barantseva #медведьстепан
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