Фото: instagram.com

Известный российский медведь по кличке Степан, который очень популярен у кинематографистов и любителей фотосессий, отметил 25-летний юбилей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Газета отмечает, что зверь снялся в паре десятков фильмов. При этом в одной из лент Степана пришлось гримировать — его покрасили в бурый цвет для картины Павла Лунгина "Царь". Последний проект медведя — "Елки-1914", где у Степана была главная роль в одной из новелл.

Кроме этого, с 700-килограммовым зверем любят устраивать фотосессии красивые девушки. При этом, отмечает газета, многие считают, что фото со Степаном — это фотомонтаж. Также этот медведь регулярно становится героем публикаций британских СМИ.

О юбилее зверя сообщили его дрессировщики — Светлана и Юрий Пантелеенко, разместившие запись в Instagram. "Тебе уже 25 лет, по человечески за 75, желаем лишь здоровым быть и веселым, а значит — счастливым!" — цитирует издание слова укротительницы.

В заключение отмечается, что Степан является уникальным медведем еще и потому, что за всю жизнь он никого не укусил и не обидел.