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Продукты на Алтае подешевели на 1%, почему растет плата за детсад – Карлин

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Губернатор Александр Карлин вновь пожурил власти Барнаула и рассказал, что в некоторых садах региона фальсифицируют продукты

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Цены на продукты в Алтайском крае по итогам 2017 года снизились на 1%, а родительская плата за детсады увеличилась почти вполовину. Где логика? Таким риторическим вопросом задался губернатор региона Александр Карлин на встрече с журналистами в четверг, 11 января.

"Увеличить плату (такое решение было принято в Алтайском крае в конце 2017 года — прим. ред.) за раз в полтора раза не совсем правильно. Коллеги в муниципалитетах не учли, что в регионе по итогам 2017 года инфляция одна из самых низких в стране. На цены на продукты в Алтайском крае впервые в прошлом году была дефляция — минус 1%. Где логика, коллеги? Продукты за год подешевели на 1%, а вы подняли плату на 48%. Надо быть аккуратными в этих вещах", — заявил губернатор.

Напомним, в конце года стало известно о росте родительской платы за детские сады по всему краю. Самую бурную реакцию новость о повышении платы в детсадах вызвала в Барнауле: здесь она увеличилась с 1600 до 2300 рублей в месяц за ребенка. Это те самые полтора раза, или почти 50%.

После массового недовольства Александр Карлин отменил повышение в Барнауле. Правда, пока непонятно, на какое время. Об этом он журналистам не сказал.

Читайте также: Приказ о росте платы за детсады поставили на паузу в Барнауле

Зато сообщил, что сейчас ведется проверка в отношении некоторых руководителей детсадов Алтайского края по вопросам контроля качества продуктов.

"Некачественные, а иногда фальсифицированные продукты поставляются в детские дошкольные и другие социальные учреждения по сговору и с корыстной мотивацией. Я добьюсь самого жесткого наказания для тех руководителей, которые допускают подобные вещи", — заявил Александр Карлин.

Он добавил, что решить вопрос с повышением платы можно только после четкого информирования родителей, а также при соблюдении ряда моментов. Большое значение имеет качество приготовления: "Из одних и тех же продуктов можно приготовить прекрасное и полезное блюдо, а можно пищевые отходы".

Читайте также: Из чего складывается плата за детский сад и кому нужно ее повышение?

"Если продукты, желательно алтайские, правильно хранятся, технологически правильно используются и детей правильно кормят, а платы не хватает, вот тогда и надо принимать решение", — сообщил губернатор.

Он напомнил, что по федеральному законодательству из краевого бюджета в детском дошкольном учреждении оплачивается образовательная деятельность и зарплата воспитателей. Содержание, коммунальные расходы и оплата труда непедагогическим работникам — обязанность местных администраций. Именно родители должны оплачивать услуги по уходу и содержанию детей, сюда входит и питание.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.01.2018 15:27
Гость

Так-то правильно говорит. Главное чтобы дела не разнились со словами.

0  0
11.01.2018 15:28
Vanadiy2014

Именно родители должны оплачивать услуги по уходу и содержанию детей, сюда входит и питание.
Тогда почему "оплата труда непедагогическим работникам — обязанность местных администраций" ?
Пусть услуги оплачивают родители. Услуги нянек и поваров должны оплачивать родители, а не налогоплательщики. Причём, по рыночным расценкам.

0  0
11.01.2018 15:32
- гость -

Его же зам втихушку все это в ноябре подписал, теперь в январе городские власти виноваты. Непонятно.

0  0
11.01.2018 15:36
- гость -

пожурил

0  0
11.01.2018 15:38
- гость -

нагадаю Ванадию 10 детишек, пусть сам за них везде оплачивает, такой он хороший, верные мысли несет в массы

0  0
11.01.2018 15:40
Vanadiy2014

Вы гадалка?

0  0
11.01.2018 15:42
Гемор

Vanadiy2014
_____________________
Конечно, зачем оплачивать нянек нашим детям, давайте лучше повысим ЗП чиновникам и их нянькам в лице охраны, членовозов и т. д.

0  0
11.01.2018 15:44
Vanadiy2014

Гемор, я не говорю, что не надо оплачивать расходы на уход за детьми, включающие в себя зарплаты нянек, поваров, кто там ещё.. Но это и по закону и чисто из логики должны делать родители обслуживаемых дошкольников, а не бюджет.

0  0
11.01.2018 15:47
- гость -

ну как гадалка, Вуду немного балуюсь, но цифра 10 стойко рядом в ближайшие 10 лет стоят по теме вашего семейства

0  0
11.01.2018 15:50
Vanadiy2014

Мэджик пипл вуду пипл!

0  0
11.01.2018 15:52
- гость -

оптишитесь как там стали лучше-больше кормить
.
вуду пипл!

1  0
11.01.2018 15:54
Гемор

Если так, тогда зачем нужно государство? Оно должно лечить, учить, охранять. Если деньги не давать даже на это, то куда тратить их? На поддержку фильмов Михалкова, на защитников Донбаса или очередную войнушку, на дачу Сердюкову. Наши налоги должны возвращаться в виде благ, а не уходить по карманам.

0  0
11.01.2018 15:57
- гость -

Наши налоги должны возвращаться ну это вы конечно фантазируете

0  0
11.01.2018 16:01
Vanadiy2014

Гемор, наши налоги тратятся на общие блага, которые человек не может оплатить непосредственно. Он не может пойти в магазин и купить себе правопорядок, защиту от внешней агрессии или участок тротуара. Образование - это общее благо. А вот услуги общепита и ухода никакого отношения к общему благу не имеют и они могут оплачиваться непосредственно, минуя государство.

0  0
11.01.2018 16:01
- гость -

2Гадалка. Вы, что, считаете, что дети в саду только едят??? А сломанные игрушки, а расходы на мыльно-рыльные? Или вашим деткам пальцем задницы подтирать? А краски, кисти, карандаши, пластилин, бумага и т.д., чтоб ваши чада не выпускались из д/с полными имбицилами? хозинвентарь? Про зарплату персоналу вообще молчу, пока у властей совесть есть платить ее из бюджета. Кроме нянек, поваров, еще забыли тторожей, дворников, содержание охранно-пожарки, в некоторых садах и толковое видеонаблюдение есть. Вы как вчера из пещеры выползли. Свою квитанцию по коммуналке давно видели? Сколько там услуг? Если посчитать, на содержание 1 ребенка там 5-6 тысяч наберется. Теперь отнимите от 5 тысяч 1650. остается 3350. А теперь скажите, вы платите столько НДФЛ в бюджет? А если у вас 2 ребенка? Сколько вы готовы заплатить, чтобы с 8 до 18 они были в тепле, накормлены, обучены и с чистой *опой?

0  0
11.01.2018 16:10
- гость -


11.01.2018 15:38
- гость -


Геи не размножаются.

0  0
11.01.2018 16:10
гость

По повышению понятно. Оно будет после выборов.
Не понятно одно- поднимут ли на з/п людям , которым мы доверяем наших чад.
Сейчас это просто издевательство- только на поддержку штанов.

0  0
11.01.2018 16:16
Гость

"А сломанные игрушки, а расходы на мыльно-рыльные? А краски, кисти, карандаши, пластилин, бумага и т.д., чтоб ваши чада не выпускались из д/с полными имбицилами? хозинвентарь? "
- Все это мы сами покупаем, за свой счет!!!
"Про зарплату персоналу вообще молчу, нянек, поваров, "
- Подарки которые не обязаны дарить, дарим на каждый праздник! Минмиум по 3000 на педагога выходит!!!
", содержание охранно-пожарки, в некоторых садах и толковое видеонаблюдение есть."
- Это установлено было за счет родителей, а не государства!!!

0  0
11.01.2018 16:20
- гость -


11.01.2018 16:01
- гость -
ой а понаписали та
народ вообще шуток не понимает.мдяя

1  0
11.01.2018 16:21
- гость -


11.01.2018 16:16
Гость

мы уже за свои деньги не один садик окупили))))))
далее школу

0  0
11.01.2018 16:23
- гость -

Бред. какие деньги. Дети это будущие граждане нашей страны. будущее экономически активное население страны. У страны где такое отношения к детям - нет будущего.

0  0
11.01.2018 16:26
- гость -

У страны где такое отношения к детям - нет будущего.
ничего страшного нам бы дожить и норм

0  0
11.01.2018 16:30
Vanadiy2014

В отличии от школы, образовательные услуги в ДОУ далеко не основная часть. Поэтому детские сады должны быть исключительно частные. Их услуги должны оплачиваться родителями. Государство не должно тратить на них ни копейки.
Кроме как на зарплаты педагогов в д/с, которые должны быть кратно повышены за счёт экономии на содержании ДОУ.

0  0
11.01.2018 16:49
Гемор

Vanadiy2014 - Оптимизация - дело хорошее, только начинать ее надо не с конца, не с детей, с головы. Содержание Президента, например, Правительства, депутатов. Не вижу особой необходимости ради 1 совещания за пределами МКАД гнать туда пол армии, кучу самолетов и полиции. А там, глядишь, и нам не надо будет обсуждать как экономить на собственных детях.

0  0
11.01.2018 17:03
гость

После выборов никто ничего ограничивать не станет.Почитайте обещания гаранта от 2012г,сравните с реально выполненным,снова почитайте то,что посыпалось,как из рога изобилия,уже сейчас.Можно понять чего нам ждать через шесть лет(если не вымрем).Идите на выборы,пытайтесь сломать хребёт дикому олигархически-воровскому капитализму,голосуйте за народно-патриотические силы,за Грудинина.

0  0
11.01.2018 17:14
- гость -

+++++++++++++++

0  0
11.01.2018 17:18
- гость -

Оплачивали и охранники, и дворника, пока ребенок в садик ходил. Плюс оплачивали доплату воспитателю и нянечке. Типа добровольно-обязательные взносы.

0  0
11.01.2018 17:23
- гость -

2Гадалка. Вы, что, считаете, что дети в саду только едят??? А сломанные игрушки, а расходы на мыльно-рыльные? Или вашим деткам пальцем задницы подтирать? А краски, кисти, карандаши, пластилин, бумага и т.д., чтоб ваши чада не выпускались из д/с полными имбицилами? хозинвентарь? Про зарплату персоналу вообще молчу, пока у властей совесть есть платить ее из бюджета. Кроме нянек, поваров, еще забыли тторожей, дворников, содержание охранно-пожарки, в некоторых садах и толковое видеонаблюдение есть. Вы как вчера из пещеры выползли. Свою квитанцию по коммуналке давно видели? Сколько там услуг? Если посчитать, на содержание 1 ребенка там 5-6 тысяч наберется. Теперь отнимите от 5 тысяч 1650. остается 3350. А теперь скажите, вы платите столько НДФЛ в бюджет? А если у вас 2 ребенка? Сколько вы готовы заплатить, чтобы с 8 до 18 они были в тепле, накормлены, обучены и с чистой *опой?
----------------
Вы нахалка, гражданка.
Игрушки родители закупают НА СВОИ деньги.
На мыло, туалетную бумагу, воду и т.д. РОДИТЕЛИ сдают деньги.
Краску, пластилин, бумагу и прочее РОДИТЕЛИ закупают.
Методические и дидактические пособия РОДИТЕЛИ закупают.
Охранник, дворник - тоже за счет родителей.
И это всё - помимо платы, о которой здесь говорят.
Так что реально оплата детского сада куда выше того, о чём здесь говорят.

0  0
11.01.2018 17:28
- гость -

11.01.2018 17:23 Не тратьте время, это Единороссы и их Президент здесь озвучивают свою программу

0  0
11.01.2018 17:34
Vanadiy2014

Гемор, если волнует темы президента, Сердюкова, Михалкова, Украины и т.п., то следует поднимать эти вопросы в соответствующих новостях, а не притягивать за уши в других. Это обыграл ещё Петросян в сценке про шпингалеты.

0  0
11.01.2018 17:34
Serg 1

Игрушки родители закупают НА СВОИ деньги.
На мыло, туалетную бумагу, воду и т.д. РОДИТЕЛИ сдают деньги.
Краску, пластилин, бумагу и прочее РОДИТЕЛИ закупают.
Методические и дидактические пособия РОДИТЕЛИ закупают.

ни копейки на эти цели не сдавали ни разу
дс № 53

Охранник, дворник - тоже за счет родителей.

дед приходящий утром и вечером оплачивался за счет добровольных взносов. а их платит процентов 30-50 родителей.

0  0
11.01.2018 17:36
- гость -

По налогам, кроме НДФЛ, мы каждый день платим НДС, покупаю товары, акцизы и имущественные налоги, плюс различные госпошлины. Так что не так уж и мало мы отдаем.

0  0
11.01.2018 18:16
- гость -

Игрушки родители закупают НА СВОИ деньги.
На мыло, туалетную бумагу, воду и т.д. РОДИТЕЛИ сдают деньги.
Краску, пластилин, бумагу и прочее РОДИТЕЛИ закупают.
Методические и дидактические пособия РОДИТЕЛИ закупают.

ни копейки на эти цели не сдавали ни разу
дс № 53
----------------
Конкретно вы не сдавали или вообще не сдавали на это деньги?
А кто вам это закупал? У нас дс №196, кроме платы дет.сада куча доп. оплат и закупок. Раньше еще на ремонт сдавали деньги. На шкафчики в прихожую, на ремонт туалета и т.д.

Охранник, дворник - тоже за счет родителей.

дед приходящий утром и вечером оплачивался за счет добровольных взносов. а их платит процентов 30-50 родителей.
-----------
Не, у нас женщина-охранник сидит с утра до вечера. Добровольные взносы оплачивали практически все. Индустриальны район, в сад хрен попадёшь. И уж если попал, то не вытрепываешься и платишь. Ибо желающих на твой место много.

0  0
11.01.2018 19:02
гость

Вообще, Ванадий, где - то прав. Мои родственники живут в Канаде, другие - во Франции. И везде считается, что твои дети, это твое личное дело. И садики и школы все платные и частные. Родители всё оплачивают - не только питание детей, но и зарплату персонала, и комм. услуги(свет, воду, канализацию т.д.), игрушки, всякие учебные пособия - всё, всё, всё...Поначалу мои родственники аж обалдели от этого, но , делать нечего, надо привыкать! И привыкли. Теперь и не вспоминают об этом.

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