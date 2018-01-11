Цены на продукты в Алтайском крае по итогам 2017 года снизились на 1%, а родительская плата за детсады увеличилась почти вполовину. Где логика? Таким риторическим вопросом задался губернатор региона Александр Карлин на встрече с журналистами в четверг, 11 января.

"Увеличить плату (такое решение было принято в Алтайском крае в конце 2017 года — прим. ред.) за раз в полтора раза не совсем правильно. Коллеги в муниципалитетах не учли, что в регионе по итогам 2017 года инфляция одна из самых низких в стране. На цены на продукты в Алтайском крае впервые в прошлом году была дефляция — минус 1%. Где логика, коллеги? Продукты за год подешевели на 1%, а вы подняли плату на 48%. Надо быть аккуратными в этих вещах", — заявил губернатор.

Напомним, в конце года стало известно о росте родительской платы за детские сады по всему краю. Самую бурную реакцию новость о повышении платы в детсадах вызвала в Барнауле: здесь она увеличилась с 1600 до 2300 рублей в месяц за ребенка. Это те самые полтора раза, или почти 50%.

После массового недовольства Александр Карлин отменил повышение в Барнауле. Правда, пока непонятно, на какое время. Об этом он журналистам не сказал.

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Зато сообщил, что сейчас ведется проверка в отношении некоторых руководителей детсадов Алтайского края по вопросам контроля качества продуктов.

"Некачественные, а иногда фальсифицированные продукты поставляются в детские дошкольные и другие социальные учреждения по сговору и с корыстной мотивацией. Я добьюсь самого жесткого наказания для тех руководителей, которые допускают подобные вещи", — заявил Александр Карлин.

Он добавил, что решить вопрос с повышением платы можно только после четкого информирования родителей, а также при соблюдении ряда моментов. Большое значение имеет качество приготовления: "Из одних и тех же продуктов можно приготовить прекрасное и полезное блюдо, а можно пищевые отходы".

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"Если продукты, желательно алтайские, правильно хранятся, технологически правильно используются и детей правильно кормят, а платы не хватает, вот тогда и надо принимать решение", — сообщил губернатор.

Он напомнил, что по федеральному законодательству из краевого бюджета в детском дошкольном учреждении оплачивается образовательная деятельность и зарплата воспитателей. Содержание, коммунальные расходы и оплата труда непедагогическим работникам — обязанность местных администраций. Именно родители должны оплачивать услуги по уходу и содержанию детей, сюда входит и питание.