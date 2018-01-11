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Пресс-служба Минздрава прокомментировала исследование о том, что из-за январских праздников ежегодно умирает порядка 18 тысяч россиян. В ведомстве отметили, что смертность в первом месяце года "в силу целого ряда факторов выше, чем в среднем в другие месяцы года", пишет Life.

Издание отмечает, что автором исследования является ведущий российский эксперт в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики Александр Немцов. Он проанализировал данные Росстата по смертности "с января 2004-го по декабрь 2016 года". За это время новогодние праздники прошли 13 раз. Результаты исследования гласят, что в среднем в январе за эти годы умирает на 18 тысяч 90 человек больше.

В работе Немцова отмечается, что "дополнительная потеря 18 тысяч жизней в результате ежегодных январских праздников должна стать озабоченностью общественного здравоохранения и потребовать административного, а возможно, и политического вмешательства для сокращения этого урона".

В Минздраве заявили, что специалисты ведомства знакомы с работами Немцова, подчеркнув, что министерство "последовательно выступает за реализацию активной антиалкогольной политики".

В пресс-службе заявили, что на данном направлении был принят ряд эффективных мер, которые позволили существенно сократить потребление алкоголя в России. "Так, потребление алкоголя снизилось в 2 раза с 2004 года, с 20,3 литра на душу до 10,3 в 2016 году", — пишет издание.

Согласно данным министерства, смертность также снижается. За 11 месяцев минувшего года показатель смертности составил 12,5 на 1 тыс. человек, "что на 3,1% ниже, чем за аналогичный период 2016 года". О дополнительных мерах, позволяющих снизить смертность именно в январские праздники, в ведомстве не сообщили.