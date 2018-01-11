Сразу четыре команды, представляющие региональную Лигу "Алтай", не смогли пробиться во второй тур фестиваля "КиВин", который проходит уже в 29-й раз в городе Сочи. Результаты и список участников второго тура, который фактически гарантирует возможность попадания в одну из главных телевизионных лиг, появились на портале Amic.ru.

В Сочи отправились барнаульские коллективы "Престиж", "Бархат" и "Невпопад". Последние две по итогам выступлений получили повышенный рейтинг, что дает возможность участвовать в центральных и региональных лигах. "Престиж" вернется из Сочи ни с чем.

Любопытная ситуация возникла с бийской командой ветеранов "Взрывая время" — действующими победителями лиги "Алтай". Коллектив состоит из ветеранов Бийского олеумного завода и уже покорил любителей игры не только в Алтайском крае, но и всей Сибири.

По итогам первого тура "Взрывая время" получили высшую оценку от экспертов на сайте Амик.ру. Сказать, что зал принял ветеранов тепло, — ничего не сказать! Все зрители, включая редакторов Высшей лиги МС КВН, аплодировали стоя. Выступление сборной ветеранов БОЗ "Взрывая время" стало настоящей информационной бомбой дня. Ветераны попали в официальный рейтинг самых смешных команд дня, а про них писали в своих соцсетях редакторы Высшей Лиги Айдар Гараев и Дмитрий Шпеньков.

Однако в итоге команда "Взрывая время", считавшаяся одним из открытий фестиваля, вообще попала мимо второго тура. На сайте игры сообщается, что она отмечена специальной номинацией "за дух игры".

Гала-концерт фестиваля "КиВиН-2018" состоится 16 января. По его итогам станет известен состав участников Высшей Лиги, Премьер-лиги, которые показывают традиционно по Первому каналу.