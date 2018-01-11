Фото: m24.ru
Карета скорой помощи ехала по заснеженной трассе в Коми без заднего колеса. Об этом сообщает "Москва 24".
Отмечается, что ролик снял один из водителей, ехавших по встречной полосе.
В сети пользователей удивили и возмутили кадры со скорой. Люди отметили, что не понимают, как автомобиль с такой поломкой может ехать на срочный вызов. Также юзеров удивило, как в таком автомобиле можно перевозить пациентов.
При этом в региональном Минздраве заверили, что скорая ехала не к больному, а на ремонт.
Комментарии
Доктор едет, едет сквозь снежную равнину.
Порошок целебный людям он везет.
Человек и кошка порошок тот примут,
И печаль отступит, и тоска пройдет.