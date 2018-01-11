Фото: m24.ru

Карета скорой помощи ехала по заснеженной трассе в Коми без заднего колеса. Об этом сообщает "Москва 24".

Отмечается, что ролик снял один из водителей, ехавших по встречной полосе.

В сети пользователей удивили и возмутили кадры со скорой. Люди отметили, что не понимают, как автомобиль с такой поломкой может ехать на срочный вызов. Также юзеров удивило, как в таком автомобиле можно перевозить пациентов.

При этом в региональном Минздраве заверили, что скорая ехала не к больному, а на ремонт.