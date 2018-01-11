Фото: пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области
Жители Алтайского края и Республики Алтай оказались в числе жертв автокатастрофы, произошедшей 11 января на трассе Барнаул — Новосибирск.
Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, за рулем автомобиля Toyota Opa находился 41-летний житель Алтайского края, а за рулем Honda Stream — 21-летний житель Республики Алтай. Оба они погибли.
Также в результате ДТП скончались двое пассажиров Toyota и двое пассажиров Honda. Число раненых в результате аварии, по уточненной информации, составило четыре человека, включая несовершеннолетнюю, находившуюся в салоне Honda Stream.
Напомним, согласно предварительной информации, водитель Toyota Opa, двигаясь со стороны Барнаула, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Honda Stream.
Трагедия произошла на 111-м километре трассы Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области.
Доследственная проверка, начатая по факту ДТП, продолжается.
Комментарии
ну и заголовок
в результате аварии, по уточненной информации, составило четыре человека
где еще два?
где еще два?
Слова "уточненная информация" в сознании не укладываются?
ну можно было написать 20 а потом уточнить
в бессознательном состоянии новости пишут
11.01.2018 16:37
- гость -
оба водителя и Также в результате ДТП скончались двое пассажиров Toyota и двое пассажиров Honda.
сложение в школе изучали?
Читать умеете? Погибли оба водителя и по двое пассажиров в каждой машине. Соболезнования.
11.01.2018 16:43
ГостьЯ
В бессознательном состоянии комменты пишет.
короче ждем еще уточнений
11.01.2018 16:44
- гость -
за рулем автомобиля Toyota Opa находился 41-летний житель Алтайского края, а за рулем Honda Stream — 21-летний житель Республики Алтай. Оба они погибли.
Также в результате ДТП скончались двое пассажиров Toyota и двое пассажиров Honda.
А Вы в каком состоянии пишете? Чтение и математику в школе изучали?
41-летний житель - рас
21-летний житель -два
скончались двое пассажиров Toyota- 3 и 4
и двое пассажиров Honda. - 5и 6
это пурга так действует
Число раненых в результате аварии, по уточненной информации, составило четыре человека. Раненых - 4, погибших - 6.
Оба на праворуких уродцах...
Бла-бла кар это двигался из Горного