Фото: пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области

Жители Алтайского края и Республики Алтай оказались в числе жертв автокатастрофы, произошедшей 11 января на трассе Барнаул — Новосибирск.

Как уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области, за рулем автомобиля Toyota Opa находился 41-летний житель Алтайского края, а за рулем Honda Stream — 21-летний житель Республики Алтай. Оба они погибли.

Также в результате ДТП скончались двое пассажиров Toyota и двое пассажиров Honda. Число раненых в результате аварии, по уточненной информации, составило четыре человека, включая несовершеннолетнюю, находившуюся в салоне Honda Stream.

Напомним, согласно предварительной информации, водитель Toyota Opa, двигаясь со стороны Барнаула, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Honda Stream.

Трагедия произошла на 111-м километре трассы Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области.

Доследственная проверка, начатая по факту ДТП, продолжается.