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Доверенные лица кандидатов в президенты: кто из Алтайского края в списках

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Регион "поставил" на федеральные выборы более дюжины доверенных лиц

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Каждый допущенный до участия в выборной гонке кандидат в президенты имеет право привлечь к своей избирательной кампании до 600 официальных доверенных лиц. Это люди из регионов, которые визируют подписные листы, назначают наблюдателей, проводят публичные мероприятия и представляют кандидата там, где тот не может появиться. Процедура регистрации еще идет, но более девяти кандидатов уже начали активную агитацию. В Алтайском крае назначено несколько доверенных лиц разных политиков. Портал Amic.ru выяснил, кто из жителей региона получил "корочки".

Итак, пока больше всего доверенных лиц в Алтайском крае мы нашли у политика Григория Явлинского, идущего в президенты от партии "Яблоко". Это глава местного отделения партии Александр Гончаренко, либеральный политик федерального уровня, уроженец Алтая Владимир Рыжков, местные либеральные активисты Татьяна Козицына, Александр Кондров, Сергей Мамаев, Татьяна Бабич, Инна Козлова и Вадим Мовшович.

Всего по стране у Явлинского, по данным на 9 января, 106 доверенных лиц.

У лидера ЛДПР Владимира Жириновского (идет на выборы от партии либерал-демократов) 113 доверенных лиц. На Алтае их пока двое — пресс-секретарь реготделения Юлия Бузиновская и координатор по работе с молодежью Захар Торычев.

Уже зарегистрированы доверенные лица и бизнес-омбудсмена Бориса Титова, но в его списке мы не нашли знакомых Алтаю фамилий.

В список доверенных лиц самовыдвиженца Владимира Путина может войти алтайский медиаменеджер Юрий Пургин. Однако окончательное решение по списку будет принято только  в течение пятницы, 12 января.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. О желании в них участвовать заявили более 60 человек. В их числе представители партий Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Екатерина Гордон ("Партия добрых дел"), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин (Коммунистическая партия "Коммунисты России"), Роман Худяков ("ЧЕСТНО"/Человек. Справедливость. Ответственность/). Самовыдвиженцев в гонке участвует пока двое: президент РФ Владимир Путин и костромской депутат Владимир Михайлов. 

Уже зарегистрированы Жириновский и Грудинин.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.01.2018 10:44
Тау

Ксения, задай им жару! )))

0  0
12.01.2018 10:44
Тау

Ксения, задай им жару! )))

0  0
12.01.2018 12:37
точный

Все на выборы 18-го марта!!! Голосуем!!! Дома не отсиживаемся.

0  0
12.01.2018 13:49
Горожанка

Только бойкот!!! Это не выборы!

0  0
12.01.2018 14:58
технарь

Пургин? ну-ну, наш пострел везде поспел...

0  0
12.01.2018 18:26
гость

Только Грудинин!

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