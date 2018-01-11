Корреспондент информационного агентства Amic.ru Ирина Киселева награждена Почетной грамотой МВД России по Алтайскому краю. Награждение журналистов состоялось 11 января 2018 года и было посвящено Дню российской печати.
Всего за свою работу почетные грамоты получили 15 корреспондентов краевых СМИ, в том числе журналисты службы новостей FM-Продакшн, "Вести-Алтай", ИД "Алтапресс", "Катунь 24", "Алтайская правда" и другие. В приветственном слове начальник Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров подчеркнул значимый вклад журналистов краевых и городских СМИ, освещающих работу полиции.
Добавим, в 2017 году на нашем портале вышла серия статей о борьбе с преступностью и профилактической работе полиции. Особый отклик у читателей получили материалы, посвященные новым видам мошенничества, автокражам, домашнему насилию, детской преступности и борьбе с распространением наркотиков.
Комментарии
Доброе, красивое, хорошее, открытое лицо у девушки.