Правительство Алтайского края выделит 517,5 тысячи рублей на единовременное денежное вознаграждение спортсменов и тренеров за достижения на всероссийских соревнованиях в IV квартале 2017 года.

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Карлин. Денежное вознаграждение получат 12 человек.

В списке поощряемых – чемпион Европы по тхэквондо Альберт Гаун, бронзовый призёр чемпионата Европы по паратхэквондо Николай Душенин и их тренер Пётр Маркин; серебряный призёр чемпионата России по карате WKF Татьяна Опарина и её наставник Алексей Юдаков; победители и призёры Кубка России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата Егор Ефросинин и Юрий Лучкин, а также их тренер Елена Соколова; бронзовый призёр XIII Сурдлимпийских игр по волейболу Александр Шуваев и его первый тренер Максим Боевой и другие.

В конце прошлого года Александр Карлин подписал распоряжение о выделении 67 тысяч рублей 9 спортсменам за достижения на всероссийских соревнованиях.