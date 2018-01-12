Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Пришла пятница, а это значит, что пора немного отвлечься от серьёзных дум и обратить свой взор на окружающий мир.

Предлагаем вам фоторепортаж с улиц Барнаула про прекрасную половину человечества. Хмурые или веселые – все равно прекрасные.