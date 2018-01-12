Количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков, сократилось по итогам 2017 года в Алтайском крае на 1,5%. Об этом в ходе пресс-конференции 11 января сообщил начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю генерал-лейтенант полиции Олег Торубаров.

К уголовной ответственности было привлечено порядка двух тысяч человек, из них более 70 граждан входили в состав организованных групп. При этом все чаще преступления такой направленности осуществляются через интернет, добавил главный полицейский.

"Благодаря неравнодушным гражданам, которые сообщают о фактах сбыта наркотиков на "телефон доверия" по номеру 128, нам удалось выдавить закладчиков из Барнаула. Теперь наркоманы, как дикие кабаны, роются в лесу, разыскивая "закладки", — отметил Олег Торубаров.

При этом спикер отметил рост числа несовершеннолетних, которых активно вовлекают в распространение наркотиков, обещая им "хорошую зарплату". При этом многие школьники и студенты не осознают, что расплатой за заработок в пять-десять тысяч рублей может стать реальный тюремный срок.

В Алтайском крае уже есть факты, когда ребятам в возрасте 16-18 лет суд определял меру наказания в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

"Для того, чтобы оградить от этого своего ребенка, необходимо быть с ним в доверительных отношениях, знать, какие он посещает сайты. Нужно, чтобы подростки не боялись рассказать родителям, что с ними происходит, и в нужное время обратились за помощью и советом", — заключил Торубаров.