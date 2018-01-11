В 2017 году прирост цен в Алтайском крае составил 1,8%, это минимальный показатель с 1991 года, информирует офсайт правительства региона.

По итогам прошлого года в регионе сохранена продовольственная дефляция: цены на продовольственном рынке снижены на 1% по отношению к декабрю 2016 года (по России рост на 1,1%), в том числе на продукты питания — на 1,6%.

По данным Алтайкрайстата, наибольшее снижение цен зафиксировано на крупы — гречневую, овсяную и перловую, пшено, фруктовые соки, горох и фасоль, пшеничную муку, бескостную свинину, вареную колбасу, сахар-песок и мороженую рыбу.

Кстати, на сайте регионального статведомства пока представлена информация по индексу потребительских цен на товары и услуги только за 11 месяцев. Так, инфляция с января по ноябрь в крае составляла 1,6%, следовательно, в декабре показатель вырос еще на 0,2%.

Тем временем инфляция в РФ по итогам 2017 года составила 2,5%; в декабре рост потребительских цен ускорился до 0,4% с 0,2% в ноябре, сообщает Росстат.

В декабре в семи регионах потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8% и более. Значительный прирост цен отмечен в Ставропольском крае, Калмыкии и Северной Осетии – 0,9-1%. В Москве цены с начала года выросли на 3,8%, в Санкт-Петербурге – на 3,7%.