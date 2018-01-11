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Производитель карьерных самосвалов ОАО "БелАЗ" — управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" — рассмотрит предложения о продаже своей продукции за криптовалюту. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сайт предприятия.

"БелАЗ" рассматривает предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту с 11 по 30 января", — цитирует агентство текст сообщения. В компании подчеркивают, что пытаются сделать свою продукцию доступнее.

На "БелАЗе" отметили, что наличность постепенно уходит в прошлое, на смену ей приходят банковские карточки и электронные кошельки, а пару лет назад появилась новинка, способная перевернуть весь финансовый мир. Речь идет о виртуальных деньгах, биткоине, который не связан с государствами и банковскими центрами. "Им могут рассчитываться все, у кого есть интернет", — уточняется в сообщении.

Агентство напоминает, что белорусский лидер Александр Лукашенко 22 декабря прошлого года подписал декрет "О развитии цифровой экономики", предусматривающий в том числе максимально благоприятные условия для развития технологии блокчейн (включая майнинг и оборот криптовалют), а также комплексное правовое регулирование деятельности в данной сфере.