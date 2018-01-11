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Воспитанница барнаульской музыкальной школы №5 Анастасия Шершнева стала победительницей IX Международного конкурса имени Самария Савшинского, сообщает "Катунь 24".

13-летняя Анастасия являлась единственной представительницей Алтая на престижном конкурсе, и в итоге ей присудили победу в номинации "Фортепиано".

Музыканты демонстрировали талант и умения с 3 по 7 января в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что Анастасия также является воспитанницей образовательного центра для одаренных детей России "Сириус", который находится в Сочи. Преподаватели девочки уверены, что ее ждет большое будущее.